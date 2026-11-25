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Cuenca, 25 nov (EFE).- El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha afirmado que existe violencia machista, pero ha planteado que hay que " abordarla desde otro punto de vista".

En declaraciones a los periodistas este miércoles en Cuenca, Fúster ha recordado en este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, a todas aquellas "que sufren la violencia", a sus hijos y a todas las familias que sufren "esa lacra y esa tragedia".

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Ha aclarado que Vox es un partido que está "comprometido absolutamente con la dignidad, con la vida, con la libertad y con la igualdad de las mujeres".

En este sentido, ha recordado que el programa electoral de su partido tiene más de veinte medidas "científicas, policiales, jurídicas y de conciencia" de protección hacia la mujer porque, en su opinión, "muchas de las cosas que ha habido en las leyes injustas que padecemos no han abordado el problema de la manera que tenían que haberlo hecho".

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Preguntado por las declaraciones de la concejala de Madrid que negaba la violencia de género y sobre las medidas de Vox contra este tipo de violencia, Fúster ha destacado que no están "de acuerdo en llamarlo todo violencia machista", pues ha apuntado que "hay otro tipo de violencias".

Entre ellas, ha mencionado las que "tienen que ver con las adicciones, con la salud mental y con la incorporación a una sociedad como la española de culturas incompatibles con la nuestra, que creen que la mujer está en un plano inferior al hombre".

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"Lo que queremos es precisamente ampliarlo todo. No quedarnos solamente con la idea de la violencia machista, que por supuesto existe y que hay que erradicar", ha dicho el portavoz nacional de Vox.

Asimismo, ha pedido una "movilización masiva" para que haya un "cambio profundo pero tranquilo" el cual, ha asegurado, "solamente lo va a garantizar la presencia de Vox". EFE

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