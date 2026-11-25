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Granada, 25 nov (EFE).- Un estudio ha revelado que las estrellas jóvenes del entorno solar se distribuyen en segmentos y ramificaciones interconectados, dibujando una estructura más fragmentada y compleja que la de unos pocos brazos espirales continuos.

El trabajo ha sido llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Cádiz y del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), que han desarrollado una metodología para estudiar la estructura espiral de nuestra galaxia sin partir de modelos previos sobre la forma y extensión de sus brazos.

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Según los investigadores, la Vía Láctea suele representarse como una galaxia espiral con unos pocos brazos grandes y bien definidos que se extienden a lo largo de su disco.

Sin embargo, el análisis de las poblaciones estelares más jóvenes en las proximidades del Sol muestra una estructura más compleja.

Este nuevo estudio apunta que estas estrellas no se distribuyen únicamente siguiendo largos brazos espirales, sino que forman un entramado de segmentos, ramificaciones y agrupaciones interconectadas, con una configuración irregular que presenta rasgos propios de las galaxias de tipo floculento.

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La investigación, liderada por M. Carmen Sánchez-Gil, de la Universidad de Cádiz, y Emilio J. Alfaro, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), analiza la distribución de cúmulos estelares jóvenes y otros objetos relacionados con las primeras etapas de la formación estelar.

El trabajo, publicado en la revista 'Astronomy & Astrophysics', combina datos de gran precisión de la misión espacial Gaia, de la Agencia Espacial Europea (ESA), con diferentes catálogos de cúmulos estelares y regiones de formación de estrellas, informa el IAA.

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Para estudiar cómo se distribuyen los cúmulos jóvenes en la Vía Láctea, el equipo ha combinado dos herramientas matemáticas: los modelos bayesianos de detección de agrupamientos y la teoría de grafos.

Aunque utilizan procedimientos diferentes, ambas permiten abordar una misma cuestión desde perspectivas complementarias. Los primeros identifican las zonas donde se concentran estos objetos y la segunda ayuda a descubrir cómo se conectan esas concentraciones entre sí.

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La principal novedad metodológica del trabajo, explica Sánchez-Gil, radica en "dejar que sean los propios datos los que revelen las estructuras, sin obligarlos a priori a seguir un patrón espiral preconcebido".

En una primera fase, los investigadores utilizaron modelos bayesianos, herramientas estadísticas que permiten reconocer agrupaciones de estrellas a partir de cómo se distribuyen en el espacio.

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Lo importante es que el procedimiento no necesita asignarlas previamente a ninguno de los brazos espirales conocidos. De este modo, las estructuras aparecen a partir de los datos y solo después se comparan con los modelos de referencia publicados en la literatura científica.

En una segunda fase, aplicaron la teoría de grafos, una rama de las matemáticas que estudia las relaciones y conexiones entre distintos elementos. En este caso, permitió analizar cómo se enlazan espacialmente las agrupaciones de estrellas jóvenes y comprobar si pequeñas ramificaciones pueden llegar a formar estructuras de mayor tamaño. EFE

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