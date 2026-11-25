Javier Herrero
Madrid, 25 nov (EFE).- Recién llegados de una gira por Latinoamérica, con tres conciertos en septiembre en el Movistar Arena de Madrid, los primeros de su carrera, y una preventa "récord" de su segundo disco, 'Lapsus', la banda Ultraligera vive un momento muy dulce en su aún corta carrera y pese a haber subido "la apuesta".
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"Ya podemos decir que ha funcionado", se felicita en una charla con EFE este cuarteto formado en Madrid en 2021 ante la buena recepción que han tenido los seis sencillos lanzados como anticipos antes de la publicación este viernes de su nuevo trabajo.
Formado por Javier Gismero (o Gisme), Coque Fernández, Santi Urruela y Martín Aparicio, Ultraligera venía ya de hitos como siete conciertos en la sala La Riviera de Madrid o su nominación a mejor nueva banda en los Premios de la Academia de la Música de España tras lanzar su álbum de debut, 'Pelo de foca' (2024).
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Titulado 'Lapsus' (Warner), el nuevo disco cobró forma en medio de su gira previa de 80 conciertos, cuando la banda "pegó el boom". "Una gira que además nos dio mucha madurez, solidez y personalidad, porque nos conocimos más como grupo e instrumentistas", añaden.
"Decidimos hacer una apuesta por un sonido más duro, más potente, y nos metimos en temas no convencionales. Creemos que el público valoró esa autenticidad e ir contracorriente, porque lo fácil habría sido no pegar este giro", destacan.
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Se debe en buena medida por la influencia del 'nu metal'. "Sentíamos una especie de nostalgia de cuando nuestros amigos mayores nos enseñaban aquellos vídeos de MTV, con grupos que hacían esas cosas con descaro, y decidimos arriesgarnos un poco y generar contraste en un momento musical que se decanta por lo urbano", argumentan.
El resultado, que se percibe notablemente en las baterías "más 'punchies' y con ritmos muy rápidos, también con cambios de tempo y de compás", es además "una apuesta por los 'riffs', por la distorsión y las canciones gritadas y más largas de 2 minutos", todo registrado hasta en cuatro estudios y en los huecos que dejaba su agenda.
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"Lo cual ha hecho que fuese un disco grabado con perspectiva, sin precipitarnos en ninguna decisión como sí pasó con 'Pelo de foca'. Y ahora no hemos tenido que mirar cada hora extra de alquiler del estudio en caso de no haber grabado una guitarra como queríamos y pensar en volver", añaden.
Aunque "no es un disco conceptual", ellos apuestan por la escucha integral del álbum, cuyo título, 'Lapsus' (Warner), habla de los errores personales que, aunque sean involuntarios, son una forma de encontrarse en un contexto general caótico.
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"Me gusta mucho escuchar a bandas como Carolina Durante que hablan de fatalismo en plan: 'Somos la juventud perdida'. Nosotros jugamos más desde el vitalismo, del tipo: 'No sé si hay mucho que hacer, pero tenemos la emoción por lo que suceda', porque solo se vive una vez", explica Gisme, encargado de las letras y vocalista.
El amor aparece constantemente en este álbum como un motor de acción: "Y creemos que esas ganas de vivir se contagian, que las canciones son como paliativos culturales, que una banda que habla del amor pero se presenta en escena con este descaro es algo que permite enfrentar con ganas los retos del día a día".
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Eso sí, se trasluce de manera inconsciente en las letras y en temas como 'Mosquito', sobre esos pensamientos intrusivos "que te pueden romper una noche", que a este grupo le faltan horas de sueño. "Lo que menos hacemos es dormir y es de lo que más ganas tenemos", reconocen.
Entre las temáticas, algunas tan poco manidas como esas huidas hacia delante que se plantean algunas parejas con problemas y que deciden 'Tener hijos', como han titulado uno de los cortes. "Siempre sale mal, pero hay que plantearlo; en el juego de las relaciones, a veces es doble o nada", opina Gisme.
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Tan rápido van las cosas que el próximo mes de septiembre celebrarán tres conciertos en el Movistar Arena de Madrid, después de que las entradas para los dos primeros se vendieran "en menos de dos horas". "Pero como esta banda parece que todo va por hitos, lo hemos naturalizado rápido", dicen.
Y por celebrar triunfos, hasta ven como superados los ataques que recibieron en redes sociales en el pasado: "Hubo algo, pero fue sobre todo porque jugaban con la etiqueta de si éramos 'indies' o no. No nos importa mucho, con este disco ha habido poco que criticar y, si lo hacen, nos ayudan con la promoción". EFE
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(foto)
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