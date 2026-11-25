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Madrid, 25 nov (EFE).- Trece comunidades han activado este miércoles el aviso por lluvias, nevadas, fuertes rachas de viento o temporal marítimo, con especial incidencia en Cantabria y en el País Vasco, donde hay nivel naranja (peligro importante) por olas de hasta 6 metros y vientos de 74 kilómetros por hora.

Además de Cantabria y el País Vasco, las otras once comunidades afectadas son Galicia, Asturias, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares, todas ellas en nivel amarillo (peligro bajo), según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet).

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En Cantabria y en el País Vasco el aviso naranja afecta al litoral, donde se esperan olas de entre 5 y 6 metros y vientos del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8); Además, hay nivel amarillo por rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral de Vizcaya y lluvias -40 litros en 12 horas- en Vizcaya y Guipúzcoa.

Asturias tiene alerta amarilla por nieve en la Cordillera y Picos de Europa, con acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas a partir de los 1.100-1.200 metros, mientras que en los litorales occidental y oriental las olas subirán a 4 o 5 metros mar adentro y el viento soplará con rachas entre 50 y 61 kilómetros por hora.

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Castilla y León está en amarillo por nevadas que podrán dejar 5 centímetros en 24 horas en la Cordillera Cantábrica de León, Sanabria (Zamora), la Ibérica de Burgos y Soria y el sistema Central de Segovia; Las acumulaciones se esperan por encima de los 1.200-1.400 metros, aunque la cota de nieve podrá descender hasta los 900-1.000 metros en las zonas de la Ibérica.

En Navarra la vertiente cantábrica está en amarillo por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que en el Pirineo se esperan precipitaciones de 40 litros en el mismo periodo y nevadas de hasta 15 centímetros en 24 horas, con una cota de nieve en torno a los 900-1.000 metros.

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Galicia, una de las comunidades más afectadas por los avisos, tiene nivel amarillo en el noroeste de A Coruña por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que las montañas de Lugo y Ourense podrán acumular hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas a unos 1.100 metros de altitud, Además, el temporal marítimo dejará olas de 4 a 5 metros en A Coruña, Lugo y Pontevedra, con vientos de entre 50 y 61 kilómetros por hora.

En La Rioja, la Ibérica riojana sigue en amarillo por nevadas de hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros, con acumulaciones mayores en cotas más altas, situación similar en la Comunidad de Madrid, donde la sierra tiene alerta amarilla por nevadas, hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de 1.200 metros.

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En el nordeste peninsular, el Pirineo oscense en Aragón está en alerta por nevadas de hasta 15 centímetros/24 horas en la Jacetania y el Alto Gállego en una cota entre 1.100-1.300 metros; Por su parte, en Cataluña la nieve caerá en el Pirineo y en el Valle de Arán, con espesores de 5 centímetros en 24 horas en la divisoria pirenáica.

También se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el prelitoral de Barcelona y Tarragona, que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en el litoral sur de Tarragona.

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Al sur peninsular, Almería y Granada (Andalucía) están en amarillo por rachas de viento del oeste de hasta 70 kilómetros por hora en el valle del Almanzora y Los Vélez y en la costa granadina; El litoral de ambas provincias también sigue en aviso por fenómenos costeros, con vientos entre 50 y 61 kilómetros por hora.

A orillas del Mediterráneo, la Comunidad Valenciana tiene aviso por viento en Alicante y áreas del norte y sur de Valencia, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que en las Baleares sigue la alerta amarilla por fenómenos costeros en Ibiza, Mallorca y Formentera, donde se prevén vientos del oeste de unos 50 kilómetros por hora y olas de entre 2 y 3 metros. EFE

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