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Londres, 25 nov (EFE).- El senegalés Ismaila Sarr, uno de los mejores jugadores del Crystal Palace, no estará este jueves en el partido de la Liga Europa contra la Real Sociedad.

Así lo confirmó el técnico Thomas Frank después de que el jugador africano, que se ha perdido los últimos seis partidos, no estuviera presente este miércoles en el entrenamiento previo a la visita de los vascos.

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"No le falta mucho para volver, pero aún hacen falta algunas semanas. La esperanza era que volviera después del parón por fútbol de selecciones, pero es un problema en la ingle y hay que ir viendo cada día. No es nada grave, pero necesita tiempo", dijo el técnico danés.

El nuevo técnico del Palace, que solo ha dirigido un partido hasta el momento tras coger al equipo después del despido de Pierre Sage, tampoco podrá contar con Takehiro Tomiyasu, otro de los futbolistas lesionado, pero sí recupera a Jean-Philippe Mateta, que no pudo estar el fin de semana con el equipo por una sanción que solo aplica a competiciones domésticas.

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El de este jueves contra la Real será el primer encuentro de Frank en Selhurst Park como técnico del Palace.

"Poder estar en la Europa League es fantástico. Es un halago para el anterior cuerpo técnico, porque la razón por la que estamos aquí es porque ganaron la Conference League", añadió el danés.

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El Palace llega a este duelo necesitado de puntos después de sumar solo cuatro en las primeras cuatro jornadas. EFE