25/11/2026 El presidente de SpainDC, Emilio Díaz POLITICA SPAINDC

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La asociación española de 'data centers' (SpainDC) ha presentado el martes su recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, aprobado por el Gobierno el pasado viernes, y ha solicitado su suspensión cautelar ante el riesgo de daños "irreparables".

Según ha informado la asociación, la aplicación inmediata de la norma puede paralizar proyectos ya en marcha y poner en riesgo inversiones millonarias, al imponer un efecto retroactivo con nuevas exigencias a instalaciones que ya cuentan con permisos, financiación y obras avanzadas.

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"El Gobierno ha cambiado las reglas a mitad del partido y ahora pretende que las empresas que llevan años invirtiendo asuman las consecuencias. No podemos aceptar que unas exigencias inviables pongan en peligro miles de millones de euros de inversión. Hemos acudido al Tribunal Supremo para defender a una industria que merece respeto; un sector que ha cumplido con sus obligaciones y que ahora puede perderlo todo", ha afirmado el presidente de SpainDC, Emilio Díaz.

Los proyectos que esperan permisos disponen de tres meses para acreditar los nuevos requisitos y los ya concedidos sin conexión cuentan con seis meses, plazos tras los cuales pueden perder sus autorizaciones.

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"No nos íbamos a quedar de brazos cruzados cuando el Gobierno está jugando con algo mucho más importante que el futuro de un sector: la soberanía digital de España. Mientras Europa compite por desarrollar las infraestructuras que harán posible la inteligencia artificial (IA), aquí se ponen todas las trabas para que esas inversiones se vayan a otros países. No hay inteligencia artificial sin centros de datos, ni autonomía tecnológica si dependemos de las infraestructuras de nuestros competidores. España tiene una oportunidad histórica y este decreto amenaza con arrebatárnosla", ha denunciado la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís.

Asimismo, la organización ha cuestionado que se tome como referencia a Irlanda, donde los centros de datos suponen el 23% del consumo eléctrico frente al 0,8% de España o el 5% de Países Bajos.

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TRAMITACIÓN URGENTE Y FALTA DE NOTIFICACIÓN A BRUSELAS

El recurso ha impugnado también la tramitación urgente que permitió prescindir de la consulta pública previa, recordando que el Supremo ya anuló otro decreto por defectos en este procedimiento excepcional.

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Por último, SpainDC ha cuestionado la legalidad de aprobar la norma sin notificarla previamente a la Comisión Europea mediante el procedimiento TRIS, pese a las advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la propia Bruselas.

VÍA JUDICIAL AL MARGEN DE LOS COMICIOS

A pesar de que el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, avanzó el viernes pasado que su formación derogará el decreto si gobierna y aprobará una legislación que permita su desarrollo y garantice su sostenibilidad, Díaz ha desligado la estrategia de la patronal del calendario electoral, según ha explicado en declaraciones a Europa Press.

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El dirigente empresarial ha asegurado que estarán encantados con la derogación, "lo haga quien lo haga", pero ha insistido en que su camino no es político sino judicial "exclusivamente". Así, ha recalcado que actúan "como si las elecciones no existieran" para "acabar con este mal sueño" en los tribunales, aunque ha reconocido que si se mantiene el actual Ejecutivo, imaginan que no rectificará.

Villacís ha coincidido en que, "si no son los jueces, será la derogación del decreto" lo que frene la norma, aunque ha precisado que el sector no busca "derogar por derogar" ni "barra libre", sino dialogar y construir una alternativa que promueva un desarrollo sostenible cuya primera premisa, ha advertido, "es que haya desarrollo".

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DENUNCIA DE "OCULTISMO" EN LAS GIGAFACTORÍAS

Por otro lado, el presidente de SpainDC ha cargado contra la excepción incluida en el real decreto que exime de cumplir con esta regulación a los proyectos de gigafactorías que concursan en Europa. Aunque ha defendido la llegada de estas infraestructuras a España, ha tachado de "ridículo" que se imponga una regulación a todo el sector, salvo a las gigafactorías en las que participa la Administración.

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La patronal ya calificó de "revelador" el pasado 27 de octubre que el documento remitido al Consejo de Estado contemplara un régimen específico para iniciativas vinculadas a la soberanía digital europea --como supercomputadores o factorías de inteligencia artificial (IA), entre las que figura la gigafactoría de Mora la Nova (Tarragona) impulsada por el Ejecutivo--, eximiéndolas de estas obligaciones.

Díaz ha denunciado "ocultismo" en este proceso, criticando que no se preguntara a las compañías del sector quién quería participar y se eligiera directamente a empresas como Telefónica o ACS, "justamente compañías que no tienen centros de datos".

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Finalmente, Díaz ha recordado que los centros de datos son "demanda pura" que paga las infraestructuras específicas que necesita para operar, por lo que ha calificado la situación regulatoria actual como "un disparadero" en el que el sector "no tiene nada que ver".

Por su parte, Villacís ha reivindicado que los centros de datos no piden ayudas ni subvenciones, sino "rentabilizar el oro que tiene España, que es la energía renovable", evitando que se siga "tirando energía a la basura" por falta de consumo y garantizando que el país mantenga su soberanía digital y "el botón de encendido y apagado" de su propia infraestructura tecnológica.