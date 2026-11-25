Guardar

Madrid, 25 nov (EFE).- La Policía Nacional y la Guardia Civil han disuelto una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y que operaba a nivel internacional en una operación que ha dejado seis detenidos, once mujeres liberadas y el cierre de cuatro pisos prostíbulos.

Esta organización, integrada por personas de nacionalidad paraguaya y ecuatoriana, desarrollaba su actividad en España principalmente en la localidad madrileña de Parla y en las provincias de Toledo y Salamanca, según han informado los cuerpos en una nota conjunta.

PUBLICIDAD

La investigación se inició el pasado marzo después de que una denuncia alertara de un posible caso de trata de seres humanos, indicio que llevó a los agentes a descubrir una organización criminal con una estructura jerarquizada y funciones muy definidas.

El pasado 26 de octubre los agentes detuvieron a cinco personas en Madrid y una en Guadalajara.

En este mismo dispositivo intervinieron 1.000 euros en efectivo, 29 gramos de cocaína, teléfonos y dispositivos electrónicos y documentación relacionada con los hechos investigados en diversos registros.

PUBLICIDAD

También se liberó a once víctimas de explotación sexual: cinco de nacionalidad paraguaya, tres colombianas, dos venezolanas y una española.

La red captaba a sus victimas en su país de origen tras ofrecerles falsas oportunidades laborales como el cuidado de niños en España.

Las mujeres, en situación de vulnerabilidad económica y familiar, accedían y a su llegada a España se les obligaba a ejercer la prostitución para saldar la deuda pendiente por los gastos del viaje, que ascendía a 4.000 euros aproximadamente.

PUBLICIDAD

La víctimas estaban sometidas a ello las 24 horas del día todos los días de la semana y sufrían un control constante por parte de los responsables de la organización, que las supervisaban a través de cámaras de video vigilancia, así como a amenazas y coacciones para evitar que contactaran con las autoridades.

Las mujeres eran anunciadas para su explotación en plataformas de contenido sexual donde se incluían fotografías de ellas, sus tarifas y datos de contacto.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, de forma que no queda reflejada la llamada en la factura telefónica.EFE

PUBLICIDAD