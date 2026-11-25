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Madrid, 25 nov (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá este jueves y viernes a la reunión del Consejo Europeo de Bruselas debido a la campaña electoral, y, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo, ha delegado su representación en el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

La cumbre de Bruselas ha sido convocada de forma extraordinaria por el presidente del Consejo, António Costa, para intentar avanzar en un acuerdo sobre el próximo presupuesto comunitario.

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Un acuerdo que Costa quiere que se pueda cerrar en el Consejo Europeo de diciembre.

Sánchez no asistirá a la reunión de esta semana en la capital belga debido a la campaña para las elecciones del 29 de noviembre, y en su nombre no puede asistir ningún otro miembro del Ejecutivo, sino que tiene que delegar en otro jefe de Estado o de Gobierno.

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Por ello, ha decidido delegar en Macron, con quien, a pesar de que no comparte la misma familia política, las fuentes citadas resaltan la conexión personal y sintonía existente entre ambos.

En ocasiones anteriores en las que Sánchez no ha podido acudir a alguna cumbre comunitaria, había delegado en otros líderes socialistas, y, en concreto, en Costa, cuando era primer ministro portugués, o en Olaf Scholz cuando estaba al frente del Gobierno alemán. EFE

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