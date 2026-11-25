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Madrid, 25 nov (EFE).- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha criticado este miércoles al actual Gobierno con motivo del 25N, al decir que "la seguridad de las mujeres de nuestro país no se garantiza comprando tanques", sino invirtiendo más en la lucha contra la violencia machista.

En declaraciones a los medios en una mesa informativa en Madrid junto a la secretaria de Feminismos del partido, Marilyn dos Santos, Montero ha denunciado la firma de "contratos armamentísticos" de millones de euros por parte del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar (Ahora Frente Amplio).

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"Ya que el dinero aparece debajo de las piedras para gastárselo en armas, pues vamos a emplearlo en lo que realmente es un problema de seguridad para nuestra sociedad. La seguridad de las mujeres de nuestro país no se garantiza comprando tanques o comprando bombas; se garantiza poniendo recursos en la calle, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales que puedan tender la mano y salvar vidas a las mujeres víctimas de violencia machista", ha dicho.

Y con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha recordado que una de las propuestas del programa electoral de Podemos es invertir 1.000 millones de euros en la lucha contra las violencias machistas. EFE

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