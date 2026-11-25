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Carlos Expósito

Bolonia (Italia), 25 nov (EFE).- Después de ganar el sábado el torneo de dobles de Metz (Francia), Pedro Martínez no se lo pensó dos veces: cogió el coche, atravesó los Alpes suizos y puso rumbo a Bolonia para no perderse la concentración de España para la Fase Final de la Copa Davis, que, de conquistar, supondría "el mayor logro de su carrera", según reconoce en una entrevista con EFE.

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'Pedrito' recorrió cerca de 850 kilómetros a través de tres países. "Lo malo será la vuelta", bromea el tenista español. El valenciano ha vivido una temporada de altibajos, pero la Copa Davis parece ser un terreno diferente para él. Siempre dispuesto a responder cuando España le necesita, vuelve a Bolonia con la ilusión de quien sabe que está ante una oportunidad especial.

En 2013 ya se proclamó campeón de la Copa Davis júnior con España. Ahora, más de una década después, tiene, de nuevo, la oportunidad de contribuir a un nuevo éxito con la absoluta. Un reto que, como él mismo reconoce, supondría "el mayor logro de su carrera".

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España debutará este jueves en la Fase Final de la Copa Davis frente a Austria, con el objetivo de alcanzar las semifinales y volver a luchar por el título, que no conquista desde 2019.

Pregunta (P): Pedro, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo afrontas esta semana?

Respuesta (R): Bueno, es una semana especial. Estoy bien. Lo primero, preparado por si toca ayudar al equipo. Es una semana importante para todos nosotros, y con muchas ganas de que empiece ya.

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P: España es una de las grandes favoritas. ¿Cómo estáis gestionando esa presión?

R: Con calma todavía, quedan dos días hasta empezar a jugar. Siempre hay una presión extra añadida, pero nosotros vamos día a día. Ganar todavía está muy, muy lejos.

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P: ¿Qué tiene España, o qué se hace especialmente bien aquí, para seguir formando y sacando jugadores de tan alto nivel?

R: Creo que en España, durante muchos años, ha habido mucha tradición de clubes de tenis. Los jugadores que están saliendo ahora, como Carlos (Alcaraz) o Rafa (Jódar), si haces cuentas, empezaron a jugar hace 15 o 18 años. En aquella época quizá no había toda la tecnología que tenemos hoy en día y los padres llevaban mucho a sus hijos a los clubes de tenis.

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Además, no eran únicamente clubes deportivos, sino también clubes sociales en los que se juntaban muchos niños para jugar. Al final, acababas con una raqueta en la mano, jugando al pilla-pilla, al fútbol, al pádel o a lo que fuera.

Creo que de ahí nace que tantos niños fueran a los clubes y que, entre todos los que se criaban allí con una raqueta en la mano, acabara saliendo alguna joya.

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Ojalá que no se pierda, porque hoy en día, quince años más tarde, las cosas ya no son iguales que antes. Veremos qué nos trae el futuro, pero, si tuviera que apostar, diría que esta generación todavía está formada por algunos de los últimos jugadores que han podido criarse en clubes de tenis de esa manera.

P: David Ferrer siempre ha sido uno de tus ídolos. Este año pone fin a su etapa como capitán. ¿Cómo te gustaría que se le recordase?

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R: Ojalá que pueda acabar su etapa levantando una 'ensaladera'. Pero, independientemente del resultado, creo que ha sido un gran capitán al que todos los jugadores del equipo admiramos, no sólo por lo que ha sido como jugador, sino por la gran labor que hace como capitán.

La verdad es que he estado muy a gusto con él este tiempo y disfrutaremos de esta semana. Somos de la misma zona, yo me he criado viéndolo y he entrenado mucho con él durante sus últimos años de carrera. Ha sido todo un placer que haya sido nuestro capitán.

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P: Enhorabuena por el título de la semana pasada. Pero, ¿qué te llevó a coger el coche desde Metz hasta Bolonia?

R: Yo vivo en Andorra y jugué un torneo en Orleans, al sur de París. Entre ir al aeropuerto de Toulouse o Barcelona, volar hasta París y después tener que bajar otra vez, lo más rápido y fácil era ir en coche. Hice 'semis' y nos fuimos directamente a Metz, porque eran unas tres horas y media.

Al final, llegamos al sábado después de haber ganado el dobles. En el individual me tuve que retirar por un problema de estómago. El equipo ya estaba concentrado desde el sábado y yo jugué la final ese mismo día.

Después de la final de dobles del sábado dijimos: 'Vamos a salir ya'. Dormimos en Lugano (Suiza), y el domingo, a la hora de comer, ya estábamos aquí. Era la manera más ágil y fácil de llegar. Lo malo será la vuelta.

P: Has rozado el título de la Copa Davis. ¿Qué supondría conquistarlo para ti este año?

R: El año pasado lo tuvimos cerca. Para mí sería el mayor logro de mi carrera, sin ninguna duda, y cumplir un sueño. Pero, como te digo, todavía no estamos cerca. Hay que ir día a día y vamos a ver qué pasa el jueves.

P: Y, por último, ¿qué esperas de la temporada que viene?

R: Ojalá, sobre todo, tener salud y poder competir bien, tanto a nivel físico como mental. Este año he tenido un problema personal muy grande y no he podido competir de buena manera. Ojalá que el año que viene sea mejor. EFE

(foto) (vídeo)