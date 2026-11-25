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Guillermo Cabellos

Barcelona, 25 nov (EFE).- Hace unos pocos días, Paco Ibáñez cumplió 92 años. Para celebrarlo, reeditó su concierto en el Olympia de París de 1969. Este martes, el cantautor siguió con la fiesta en el Liceu de Barcelona con una velada de cerca de tres horas, un galope de libertad en el que repasó lo mejor de su obra junto a amigos como Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet o Soleá Morente.

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Antes de que llegaran los invitados, el músico apareció ante más de 2.000 personas para ofrecer su regalo. "Gracias por los aplausos, quiere decir que venís muy confiados", retó, para instalarse sobre las tablas junto a su inseparable guitarrista Mario Mas.

"¡Solos ante el peligro! ¿Por dónde empezamos?", atinó a decir Ibáñez revolviendo papeles. "Luis Cernuda", devolvió Mas. "¿Cómo se llama la canción?", siguió el cantante. "'Un español habla de su tierra'", cerró el instrumentista, que trasladó el diálogo a sus guitarras mientras la voz de cantautor sostenía los versos del sevillano.

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Sobre el escenario, austero, fondo negro, alfombra roja, dos sillas y una caja, echó a volar 'Txoria txori', poema de Joxean Artze musicado por Mikel Laboa, hasta que el anuncio de los 'Andaluces de Jaén' de Miguel Hernández, acompañados por las burbujas lanzadas al aire como aceitunas flotantes por Pep Bou, levantó un primer suspiro, contenido durante la interpretación de 'Yo vuelvo por mis alas' de Federico García Lorca y realzado con José Agustín Goytisolo y sus 'Palabras para Julia'.

"Volvamos a San Sebastián", advirtió el cantautor para reencontrarse con el acordeón de Joxan Goikoetxea, Gabriel Celaya y 'La poesía es un arma cargada de futuro' e inmediatamente después con 'La canción del jinete' de Lorca, siempre colgado de un atril que sostenía unas letras aprendidas muchos años atrás.

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Tras esto, Joan Font, de Comediants, tomó el Liceu y mandó a Ibáñez para el palco principal -el "Palco Ibáñez", bromeó el cantante- para iniciar un "viaje de memoria, de poesía y de música" en el que participaron una treintena de amigos, que poco a poco fueron abarrotando el escenario.

Así, el homenaje tomó forma cronológica, por lo que Jabier Muguruza cubrió la infancia vasca del músico cantando a capela 'Bizitza, bizitza da', mientras que el Troubadours Art Ensemble llenó el teatro de aires provenzales para rememorar el reencuentro con su padre exiliado en Perpiñán.

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La velada siguió con la juventud en París, donde conoció a Georges Brassens, Georges Moustaki y un jovencísimo Joan Manuel Serrat, que para la ocasión eligió 'Pare', y con su regreso a Barcelona en 1968 y el concierto junto a Maria del Mar Bonet, que en el Liceu cantó 'S'aigo no'.

Al recordar su relación con José Antonio Labordeta y la censura que vivió en los últimos años del franquismo, el teatro se airó con un sonoro "¡No pasarán!", antes de que Luis y Pedro Pastor rememoraran a 'Los olvidados' y la coral de niños Voralmar impregnara con 'Érase una vez' una inocencia perfectamente ensamblada con las reivindicaciones de la noche.

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Después, 'El metec' de Moustaki versionado por Marina Rossell se tradujo en otra sonora ronda de aplausos, sobre la que se sostuvieron Joan Isaac con 'A Margalida', Amancio Prada con 'Libre te quiero' y Soleá Morente, que aprovechó 'Escucha abandonada' para venerar la figura de José Agustín Goytisolo.

A las 11 de la noche, y tras tres horas de música, el Liceu se puso en pie para recibir de nuevo a Paco Ibáñez. Rodeado de sus amigos, la guitarra de Mas y el acordeón de Goikoetxea, el cantautor invocó los primeros versos de 'A galopar' mientras una bandera republicana enmarcaba la postal. "Volveremos, no es una amenaza", lanzó Ibáñez, para dar por cerrada "una velada mágica". EFE

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gcm/rfg

(foto)(vídeo)