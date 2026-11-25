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Huelva, 25 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a nueve personas por un delito contra la seguridad colectiva, y ha intervenido 252 garrafas de carburante, unos 6.500 litros, en dos dispositivos para combatir el suministro ilícito de combustible a embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Ambos dispositivos, establecidos la mañana del martes, fueron coordinados por la Central Operativa de Servicio (COS) de la Comandancia de Huelva, cuando los agentes del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación semirrígida frente a la costa de Mazagón (Huelva) que navegaba con la posible intención de aproximarse a tierra, por lo que se activó un dispositivo terrestre y marítimo para su interceptación.

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Durante el despliegue de las unidades de la Guardia Civil por el litoral costero, los agentes sorprendieron a un grupo de personas que estaban cargando gran cantidad de garrafas de gasolina a varias embarcaciones recreativas que actuaban de lanzaderas para abastecer a las narcolanchas.

Al percatarse de la presencia policial, las embarcaciones emprendieron la huida con parte de su cargamento sin llegar a ser interceptado, aunque el dispositivo de tierra permitió localizar y detener a nueve personas vinculadas con los hechos, así como la aprehensión de 130 garrafas de carburante.

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En mismo día, los agentes observaron nuevamente, a través de los medios técnicos de vigilancia, varias embarcaciones recreativas que encallaron en la playa de Punta del Moral (Ayamonte), hasta donde se desplazaron varios vehículos, por lo que se activó un nuevo operativo por las sospechas que pudiera estar relacionado con el narcotráfico.

Las personas que estaban participando abandonaron la carga y huyeron al advertir la llegada de la Guardia Civil, que aprehendió otras 122 garrafas de 25 litros.

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Con estas dos actuaciones policiales desarrolladas en dos puntos distintos del litoral costero de Huelva, se han intervenido un total de 6.300 litros de combustible preparados para el abastecimiento de las embarcaciones de alta velocidad.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y la gasolina intervenida han sido puestos a disposición judicial y no se descartan nuevas actuaciones policiales al respecto. EFE

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