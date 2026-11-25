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Madrid, 25 nov (EFE).- Un total de 216 sellos editoriales españoles participarán en la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), que tendrá lugar en su parte profesional del 30 de noviembre al 2 de diciembre, según ha informado la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

Más de 900 autores de 41 países, que representan 18 lenguas distintas, participarán en esta edición, entre ellos Salman Rushdie, Siri Hustvedt, Isabel Allende, Luis García Montero, Santiago Roncagliolo, Gioconda Belli o Sofia Andrukhovych.

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Tras la edición del año pasado, en la que Barcelona fue la Ciudad Invitada de Honor, Italia recoge el testigo este año con una delegación de 61 autores como Alessandro Baricco, Andrea Bajani, Viola Ardone, Helena Janeczek, Federica Manzon, Milo Manara, Bruno Arpaia y Olga Campofreda.

Italia vuelve a la FIL como Invitado de Honor después de 18 años con más de 30 editoriales y un pabellón de 1.200 metros cuadrados que tendrá 8.200 libros en italiano y traducciones al español.

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La federación española de editores contará con un estand propio de 257 metros cuadrados en el Pabellón Azul, en el que 70 editoriales expondrán sus novedades. Los otros 146 sellos editoriales, agencias y distribuidores estarán presentes en expositores individuales o en espacios reservados por sus respectivas casas editoriales, que cuentan con representación u oficinas propias en México.

Con motivo de su 40 aniversario, del 28 de noviembre al 6 de diciembre una programación especial celebrará la trayectoria y la dimensión internacional de la FIL Guadalajara, con más de 3.000 actividades, entre las que destacan iniciativas conmemorativas como '26 en el 26' O 'Las voces que habitan la FIL'.

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Consolidada como una importante cita cultural e industrial para el mundo editorial, la feria, que combina una parte profesional con una parte dirigida al público lector, reunirá en total a más de 2.800 editoriales de 60 países y espera recibir a más de 18.000 profesionales del sector y 900.000 personas en la feria abierta al público.

Iberoamérica sigue siendo el principal destino de las exportaciones del sector del libro español (editores y gráficos), con un 58 % del total de las cifras del comercio exterior, según los datos de la FGEE.

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México continúa siendo uno de los mercados más importantes y representa el 21,5% de las exportaciones (un 1,5% más que en el año anterior), seguido de Argentina que ha crecido 3 puntos y que supone ya el 14,2% de las exportaciones.

El sector editorial español supera los 3.100 millones de euros de facturación y supone más de 43.000 personas ocupadas. La FGEE, que agrupa a 800 empresas editoriales y representa el 97% de la facturación del sector, registró en 2025 la edición de más de 208 millones de ejemplares y más de 61.800 títulos en formato papel y de más de 27.200 en formato digital. EFE

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