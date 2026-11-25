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Madrid, 25 nov (EEFE).- El Partido Popular defiende en un manifiesto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que "no caben trincheras políticas" en la lucha contra "un problema que exige la implicación de toda la sociedad".

"Cada 25 de noviembre renovamos nuestro compromiso con todas las mujeres que sufren violencia y con la construcción de una sociedad en la que ninguna mujer tenga que vivir con miedo por el hecho de ser mujer", comienza el PP su declaración este 25 de noviembre para recordar a las mujeres asesinadas y a las que conviven cada día con las consecuencias del maltrato.

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Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, la lucha contra la violencia hacia las mujeres no puede convertirse en una cuestión partidista, sino que es "un problema que concierne a todos" y exige la implicación de toda la sociedad.

"Frente a la violencia contra las mujeres no caben trincheras políticas. Ni una mujer desprotegida. Ni una víctima abandonada. Ni un agresor beneficiado por una mala ley. Ni un recurso público tirado por la borda", señala.

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El PP defiende una política de igualdad "que se mida por sus resultados" y destine los recursos públicos "allí donde verdaderamente son necesarios". "Defender a las mujeres también significa hacer buenas leyes", añade.

Rechaza frontalmente cualquier normalización del consumo de prostitución e incide en que los hombres son aliados imprescindibles en esta lucha: "Nadie sobra en esta causa".

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"Mujeres y hombres. Mayores y jóvenes. Instituciones y sociedad civil. Todos juntos. Porque la igualdad es libertad. Y proteger la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres es una obligación de toda democracia", concluye.

En este 25N, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido en la sede el partido con Paloma, que comprobó varias veces en poco más de un mes que la pulsera de protección no funcionaba correctamente al no recibir avisos de la cercanía de su agresor. "Cuando acabó su cárcel, empezó la mía", ha relatado, según explica el PP.

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Feijóo ha recordado que el PP había avisado de estos fallos en numerosas ocasiones pero el Ejecutivo hizo caso omiso. "Este es el testimonio evidente de que esto tiene nombre y apellidos", ha aseverado el presidente popular, que se ha comprometido a acometer una auditoría completa del funcionamiento de esos dispositivos.

También, varias dirigentes del PP protagonizarán actos para denunciar "la degradación moral y política del PSOE".

Así, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, estará en el Parador de Teruel, "donde el todopoderoso ministro de (Pedro) Sánchez José Luis Ábalos llevó a 'amigas' para atender sus 'necesidades'", y la número dos al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, hablará frente al edificio de plaza de España "donde el Gobierno implementó su política de vivienda poniendo un pisito a Jéssica, otra de las 'amigas' de Ábalos". EFE

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