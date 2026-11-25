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Madrid, 25 nov (EFE).- Los reyes, junto con el presidente austríaco y su esposa, Alexander Van der Bellen y Doris Schmidauer, han inaugurado este miércoles en el Museo del Prado la exposición 'Mariana de Austria' sobre una de las figuras políticas más relevantes de la monarquía hispánica del siglo XVII.

Un acto que se ha celebrado dentro de la visita de trabajo que el presidente austriaco desarrolla en España y en la que, además de inaugurar la exposición, asistirá a una reunión con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde los reyes ofrecerán además un almuerzo en honor de Van der Bellen y su mujer.

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Más de un centenar de obras integran esta muestra que analiza cómo el arte se convirtió en un instrumento esencial de representación y legitimación de la autoridad de una mujer, Mariana de Austria, quien tras la muerte de Felipe IV, asumió la regencia durante la minoría de edad de Carlos II en un contexto de profunda crisis política y dinástica.

Pinturas, esculturas, estampas y artes decorativas integran esta exposición que demuestran cómo Mariana de Austria afirmó y proyectó públicamente su autoridad y poder como reina consorte, regente y reina madre en la Europa de la Edad Moderna a través de obras de artistas como Velázquez, Martínez del Mazo, Carreño de Miranda o Claudio Coello.

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La muestra recoge además numerosos retratos de Mariana de Austria, ya que es probablemente la reina de la rama hispana de la Casa de Austria de la que se conserva un mayor número de representaciones, desde los primeros retratos realizados cuando apenas tenía dos años hasta las imágenes de sus últimos años como reina madre.

La exposición del Museo del Prado se inscribe en la renovación de los estudios que en las últimas décadas han permitido reconsiderar la trayectoria de Mariana de Austria ya que, a pesar de la trascendencia de su actuación, su figura permaneció durante siglos ensombrecida por una imagen negativa, alentada por las campañas de descrédito de sus adversarios políticos. EFE

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(foto) (vídeo)