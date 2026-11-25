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Madrid, 25 nov (EFE).- La ampliación del permiso por fallecimiento hasta los diez días laborables, así como del permiso por nacimiento y cuidado de hijos en una semana más, hasta las veinte, entrarán en vigor mañana, 26 de noviembre, aunque esta última ampliación no podrá solicitarse hasta el 1 de marzo de 2027.

Según el decreto ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las nuevas medidas comenzarán a aplicarse mañana y, en el caso de la ampliación del permiso por nacimiento, también se reconocerá a los hechos causantes (nacimientos, adopciones, guardas con fines de adopción y acogimientos) producidos desde esa fecha.

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No obstante, esa semana adicional de permiso y la prestación económica correspondiente no podrán solicitarse hasta el próximo 1 de marzo.

Esa semana se suma a las dos que ya había de permiso por cuidado de menor desde el nacimiento y hasta los 8 años y que sólo pueden disfrutar los padres de niños nacidos a partir del 2 de agosto de 2024.

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En total, habrá 20 semanas para cada progenitor (34 semanas en el caso de familias monoparentales) a disfrutar de manera intransferible.

En el caso del permiso por duelo en caso de fallecimiento, lo amplía hasta los diez días laborables para cónyuge, hijos, pareja de hecho o parientes de primer grado de consanguinidad, dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento.

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También amplía a tres días laborables, cinco en caso de desplazamiento, el permiso en caso de fallecimiento de parientes de primer grado de afinidad y segundo grado de afinidad y consanguinidad (hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras o cuñados, entre otros).

También entrarán mañana en vigor los nuevos derechos de adaptación o reducción de jornada para cuidar a familiares que requieran cuidados paliativos, así como el permiso de un día para acompañar a una persona durante la prestación de ayuda para morir (eutanasia), siempre que haya designado al trabajador para ello.

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Las medidas, aprobadas en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales, deberán someterse a la convalidación de la diputación permanente del Congreso el jueves de la próxima semana. EFE