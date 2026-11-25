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Madrid, 25 nov (EFE).- Las salsas de guacamole son ultraprocesados que apenas contienen entre un 4 y un 17 % de aguacate, en contraste con el guacamole refrigerado, con al menos un 88 % de ese fruto, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La OCU ha difundido este miércoles un estudio en el que compara esos dos productos, que se confunden "fácilmente" a pesar de ser diferentes.

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En concreto, ha desaconsejado las salsas de guacamole más allá de su uso como condimento en otros platos, ya que son una mezcla con aceites vegetales y un poco de aguacate (entre un 4 y 17 % del producto) aderezado con multitud de aromas y aditivos.

Por el contrario, los guacamoles refrigerados de supermercado son untables con "un buen aporte nutricional, especialmente por la fibra y los componentes bioactivos que le brinda el aguacate como ingrediente básico", si bien "conviene vigilar el exceso de sal". EFE

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