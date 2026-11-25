Guardar

Madrid, 25 nov (EFE).- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en septiembre 46.469 operaciones, un 2,3 % más que un año antes, con lo que suman ya dos meses al alza tras el descenso experimentado en julio y marcan la cifra más elevada en un mes de septiembre desde 2010, según los datos del INE.

El Instituto Nacional de Estadística destaca que, tras la cifra récord alcanzada en agosto, por encima de 181.000 euros, en septiembre el importe medio de estas operaciones se situó en 178.352 euros, un 3,7 % más que en septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

El tipo de interés medio en las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en el 3,05 %, y el plazo medio de 25 años; el 37,5 % de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable, y el 62,5 % a tipo fijo.

Al inicio, el tipo medio fue del 3,04 % para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 3,06 % para las de tipo fijo.

PUBLICIDAD

Para el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, el importe medio de las hipotecas subió un 5,7 %.

El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad se redujo un 2,1 % en septiembre en tasa anual.

PUBLICIDAD

Las novaciones, o modificaciones con la misma entidad financiera, descendieron un 11,1 %, y las subrogaciones al acreedor, cuando cambia de entidad, un 20,6 %, en tanto que las subrogaciones al deudor, cuando cambia el titular, aumentaron un 17,4 %.

El 83,9 % de las 12.633 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés, destaca el INE.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en septiembre fueron la Comunidad Foral de Navarra (33,3 %), la Comunidad Valenciana (9,9 %) y Cataluña (9,1 %).

PUBLICIDAD

En el otro extremo de la tabla, las que presentaron mayores descensos fueron Baleares (34,0 %), el País Vasco (18,9 %) y La Rioja (17,5 %). EFE