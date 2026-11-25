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Carlos del Barco.

Sevilla, 25 nov (EFE).- El chileno Manuel Pellegrini tiene muy claro el concepto de lo efímero después de casi cuarenta años en los banquillos, no se inmuta por mucho que vengan torcidas y no se le conoce un más ni un menos en las siete temporadas que lleva en el Betis, en las que el 'ruido' nunca le ha cambiado el paso.

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Ni el triunfo ante el Slovan en Bratislava (0-2), ni los números en Liga de Campeones, ni la virtual clasificación, ni el derecho a soñar con el 'top 8', ni los ingresos estratosféricos en la máxima competición continental, ni el cuarto puesto liguero, nada cambia el discurso del 'Ingeniero', ni esas críticas desmesuradas y hasta extemporáneas tras el empate decepcionante ante el Sevilla con el que se plantó en Eslovaquia.

Lo más que dijo al término del partido del Sánchez Pizjuán fue sentirse "amargadísimo" por perder dos puntos en el descuento porque, desde ahí y ajeno a las críticas, el mensaje es el mismo, mantener una regularidad competitiva en Liga de Campeones, LaLiga y la Copa del Rey, y de ahí no se sale, ni lamenta más de la cuenta ni saca pecho.

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Manuel Pellegrini, a sus 73 años, tiene anchas espaldas y una trayectoria como para hablarle, como poco, de tú a tú a ese banquillo infinito de 'expertos' que pulula por las redes sociales, al que él opone 38 años de trayectoria en equipos como River, San Lorenzo, Manchester City, West Ham, Real Madrid, Villarreal, el Euromálaga y Betis: 'no me tutee', sentenció el marqués de Leguineche, en 'La escopeta nacional'.

Previsible por cartesiano, el técnico de Santiago no suele polemizar o, al menos, no lo aparenta cuando se le inquiere por un jugador por muy extraña que parezca su decisión, como cuando dejó fuera de la convocatoria para el partido ante el Elche al argentino Giovani Lo Celso y, para zanjar especulaciones, dijo que no había pasado nada y que respondía a lo visto durante la semana de entrenamientos.

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En el derbi ante el Sevilla, por las críticas a toro pasado por el empate sevillista sobre la bocina, zanjó con que "todo el mundo tiene derecho a opinar" y que le alegraba "mucho que la ambición siga creciendo cada vez más, que empatar de visita que sea una derrota, además jugando la Champions tres días después".

La evidente crisis de juego del brasileño Antony Dos Santos la resuelve poniéndolo y, entre otros aspectos, explicó que puso a Aitor Ruibal en el derbi porque el irlandés Troy Parrott estaba cargado físicamente por los partidos jugados con su selección y con que el colombiano Cucho Hernández no estaba aún en forma óptima.

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Cuando los finos analistas, hasta cabalistas en algunos casos, apostaban por otro delantero en Bratislava, Pellegrini puso a Cucho Hernández de titular y, a la postre, fue el MVP del partido ante el Slovan con sus dos goles, y explicó que prefirió reservarlo en el derbi para evitar riesgos tras ver una tarjeta amarilla en el banquillo.

En su discurso, no hay dientes de sierra, huye de toda retórica y lugares comunes, mantiene que no hay equipo titular ni suplente, afirma que cada futbolista, en referencia a Troy Parrott, debe responder cuando le llegue su oportunidad, y si afirma que todos cuentan, todos cuentan.

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No se sale del guión y, cuando dice que los internacionales regresan con pocas probabilidades de jugar, es exacto como el cálculo infinitesimal, no juegan; tan exacto como el hecho de que, por el sentido común que despliega, las 'crisis' que se le imputan suelen ser tan efímeras. EFE