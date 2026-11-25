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Madrid, 25 nov (EFE).- Las catástrofes naturales sucedidas en España durante 2025 han provocado 64 muertes y han generado un gasto de 4.015 millones de euros, con una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) nacional estimada en 1.251 millones, según el 'Barómetro de las Catástrofes en 2025'.

Los datos, presentados este miércoles en el 'XI Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Asociación Cluster Catástrofes', contrastan con los más de 200 fallecidos y alrededor de 11.000 millones de euros de coste económico que se contabilizaron para el año 2024, condicionado por la dana que tuvo lugar en Valencia el 29 de octubre.

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Sin embargo, los fallecidos siguen por encima de la mediana del período 2000-2025, situado en 47 víctimas, y del umbral crítico del percentil 75 -indicador estadístico que delimita años más críticos-, situado en 62,5 muertes.

Las altas temperaturas, destaca el trabajo, causaron en 2025 un total 27 víctimas, seguidas por las inundaciones, con 12 muertes.

Este último fenómeno sigue siendo, en el acumulado del siglo XXI (2000-2025), la principal causa de muerte en España (32 %), por delante de las olas de calor (26 %).

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Los temporales marinos provocaron 9 fallecimientos; los incendios, 8; los aludes, 4; los vientos fuertes, 3; y las tormentas y rayos, 1.

Las víctimas se han repartido en 11 comunidades autónomas, siendo Andalucía la que más ha acumulado (20), seguida de Aragón (10) y Canarias (8).

La Rioja, Ceuta y Melilla encadenan cinco años sin víctimas mortales por catástrofes naturales.

Del total de los 4.015 millones de gasto estimados en España en 2025 por catástrofes naturales, 2.364 millones corresponden a coste asegurado, según este indicador: 1.529 millones destinados a indemnizaciones directas y 834 millones corresponden al impacto en el PIB de empresas aseguradas.

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Otros 1.578 millones, señala el informe, corresponden a costes no asegurados: 782 millones de daños directos no cubiertos y 796 de impacto sobre el PIB de empresas sin póliza.

Además, 72,7 millones de gasto en emergencias han sido asumidos por Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias, Cruz Roja, Tragsa y los Presupuestos Generales del Estado.

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El pedrisco, granizo grueso y fuerte, ha sido el fenómeno natural más dañino, pues ha concentrado la mitad de las indemnizaciones.

El índice destaca que fue el mes de junio el más grave de pedrisco, con un récord de superficie dañada respecto a la última década con 415.350 hectáreas afectadas.

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Las inundaciones han sido en 2025 el segundo fenómeno más dañino en este sentido, aglutinando un tercio del coste asegurado total.

Sequías y heladas, han destacado los autores, "tuvieron un peso atípicamente bajo".

Mayo, junio y julio acumularon el 48 % de las indemnizaciones del año.

En lo que respecta al flujo de actividad económica, las catástrofes han provocado pérdidas de facturación de 1.716 millones de euros, según el análisis.

"La paralización" de la actividad económica provocada por las catástrofes ha contraído en 1.251 millones de euros el PIB y ha costado 22.000 empleos, estima el barómetro.

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De todos los sectores, el agrícola y ganadero concentró en torno al 99 por ciento de las pérdidas directas de renta. EFE