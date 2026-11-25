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Madrid, 25 nov (EFE).- La Fiscalía General del Estado ha lanzado un mensaje firme contra la violencia machista este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que renueva su "compromiso" de proteger a las víctimas, perseguir a los agresores y defender la legalidad.

"Este 25 de noviembre renovamos un compromiso que nos une y que guía cada uno de nuestros pasos. La Fiscalía protege a las víctimas, persigue a los agresores y defiende la legalidad. Una sola Fiscalía, un único compromiso. Tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres".

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Son las palabras de la fiscal General del Estado, Teresa Peramato, en un vídeo difundido por el Ministerio Público en sus redes sociales, en el que aparecen altos cargos de la institución, la mayoría mujeres, condenado la violencia machista.

Entre ellos figuran la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, María Eugenia Prendes; la fiscal de Sala jefa de Civil del Tribunal Supremo, Pilar Martín Nájera; la de Penal, Ana Isabel García León; la fiscal de Sala de Trata de Personas y Extranjería, Beatriz Sánchez; la de Menores, María Teresa Calvo, y la de Criminalidad Informática, Elvira Tejada.

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La Fiscalía denuncia que "cada hora y cada día, cientos de niñas y mujeres son compradas y vendidas para el tráfico con fines de explotación sexual y prostitución" y que "acabar con este comercio humano intolerable nos compete a todos".

Pone también el foco en la violencia vicaria y en los esfuerzos de la Fiscalía para garantizar la protección y la justicia que merecen las víctimas y también sus hijos e hijas, en la coordinación entre las distintas áreas para trabajar juntos "por una infancia libre de violencia", en la igualdad desde la infancia y adolescencia o en "la protección efectiva de las víctimas en el proceso penal".

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El uso de las tecnologías para ejercer violencia sobre mujeres y niñas es otro aspecto sobre el que llama la atención la Fiscalía, en un momento en el que estas herramientas facilitan a "los maltratadores el control y dominio sobre sus víctimas".

La Fiscalía centra sus esfuerzos en atajar este fenómeno y también el de los discursos de odio contra las mujeres, particularmente en redes sociales, que son "instrumentos de silenciamiento y en ocasiones de intimidación, de humillación y en definitiva de lesión de la dignidad por el mero hecho de ser mujeres".

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Así lo afirma Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala contra los delitos de odio y discriminación, que lanza un mensaje claro: "si sufres un hecho delictivo de estas características, denúncialo. La Fiscalía está para protegerte".EFE