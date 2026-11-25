Guardar

El Cairo, 25 nov (EFE).- La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha afirmado que respeta la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que el martes dio la razón a Senegal y le devolvió oficialmente el título de campeón de la Copa África de Naciones (CAN) 2025, y que "tomará medidas" para hacerla efectiva.

"La CAF respeta el laudo del TAS y tomará todas las medidas necesarias para su ejecución", afirmó la CAF en un comunicado en su página WEB, en el que difundió también la decisión del TAS.

PUBLICIDAD

Fue la propia CAF la que en marzo retiró el título a Senegal y se lo entregó a Marruecos.

En su nota, la confederación africana destacó que, según el fallo, del TAS, "se anula la decisión del Comité de Apelación de la CAF del 17 de marzo de 2026".

PUBLICIDAD

El origen de la disputa se remonta al 18 de enero durante la final en Rabat entre Senegal y Marruecos del campeonato africano, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de los marroquíes en el tiempo añadido.

Como protesta, la mayoría de los jugadores senegaleses abandonó el campo durante unos 15 minutos antes de aceptar regresar. Al reanudarse el partido, el marroquí del Real Madrid Brahim Diaz falló el penalti y Senegal terminó ganando 1-0 en la prórroga con un gol de Pape Gueye.

PUBLICIDAD

Aunque el Comité de Disciplina de la CAF rechazó inicialmente la queja marroquí en febrero, el Comité de Apelación aceptó el recurso en marzo.

La CAF consideró entonces que abandonar temporalmente el campo constituía una retirada indebida según su reglamento, por lo que anuló el 1-0 de la cancha y declaró ganador a Marruecos por 3-0 y le otorgó el trofeo.

PUBLICIDAD

Tras la decisión del martes del TAS, el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), Abdoulaye Fall, acogió el fallo con "profunda satisfacción", y consideró que el TAS "ha hecho justicia al deporte", mientras que la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) expresó su "asombro y protesta". EFE