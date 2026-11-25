Madrid, 25 nov (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con ganancias del 0,22 %, pese a las turbulencias que vive el sector de las empresas tecnológicas y ligadas a la inteligencia artificial (IA), lo que ha llevado a las fuertes caídas en Wall Street y Asia.
En los primeros compases de la sesión, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese 0,22 %, hasta los 19.062,1 puntos. Las ganancias del año son del 10,15 %.
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En el indicador, Indra se dispara más del 5 %, mientras que Solaria destaca al bajar el 2,16 %. EFE
(Foto)(Vídeo)
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