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Madrid, 25 nov (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con ganancias del 0,22 %, pese a las turbulencias que vive el sector de las empresas tecnológicas y ligadas a la inteligencia artificial (IA), lo que ha llevado a las fuertes caídas en Wall Street y Asia.

En los primeros compases de la sesión, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese 0,22 %, hasta los 19.062,1 puntos. Las ganancias del año son del 10,15 %.

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En el indicador, Indra se dispara más del 5 %, mientras que Solaria destaca al bajar el 2,16 %. EFE

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