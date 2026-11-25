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Madrid, 25 nov (EFE).- Las asociaciones Plataforma Judicatura Interina y Abogados Fiscales Sustitutos han denunciado este miércoles "el abandono" y las "promesas incumplidas" del Gobierno ante sus demandas laborales.

En un comunicado, ambas asociaciones denuncian que después de dos legislaturas, el Ejecutivo sigue sin dar respuesta a las demandas que llevan años reclamando y que pasan por el reconocimiento de los años de servicio, la antigüedad y los trienios; una cotización continuada; remuneración durante los periodos de disponibilidad obligatoria; protección social y reparación efectiva del abuso sufrido.

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"Después de décadas al servicio de la Justicia, nos sentimos utilizados, engañados y finalmente abandonados por quienes se comprometieron a dar una solución a nuestra situación", denuncian desde estas asociaciones.

Tras reunirse este martes con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, representantes de los jueces interinos y fiscales sustitutos han criticado que el Gobierno les ha utilizado "como argumento para justificar una reforma que no estaba pensada para reparar su abuso de temporalidad".

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"Ahora pretende acabar con la temporalidad prescindiendo de quienes la hemos sufrido, sin reconocer los años trabajados, sin reparación y sin garantías de futuro", sostienen.

Y critican que las grandes convocatorias de plazas, sin medidas que reconozcan los años trabajados y reparen el abuso, "amenazan con expulsar progresivamente a un colectivo integrado aproximadamente en un 80 % por mujeres, muchas de ellas mayores de 50 años".

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"El Gobierno ha incumplido sus compromisos y ha frustrado las expectativas de un colectivo que confió en su palabra", han lamentado. EFE