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Madrid, 25 nov (EFE).- La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reclamado este miércoles un incremento de los medios personales y materiales para los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, que se encuentran "sobrecargados", así como una especialización judicial en materia de violencia machista.

En un comunicado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra este miércoles, la asociación JJpD ha advertido de la sobrecarga de trabajo, la insuficiencia de las plantillas, la falta de recursos especializados y las dificultades organizativas con las que trabajan los juzgados especializados en violencia sobre la mujer.

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Unas circunstancias que "comprometen la capacidad de ofrecer una respuesta judicial ágil, eficaz y adecuada a las necesidades de las víctimas".

Recuerdan que la puesta en funcionamiento de los Tribunales de Instancia y la reorganización de las competencias en materia de violencia sobre la mujer han situado a sus secciones ante nuevos retos organizativos y funcionales, y advierten de que la ampliación de competencias y la creciente complejidad de los procedimientos no pueden afrontarse mediante una mera redistribución de cargas de trabajo.

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"Observamos con preocupación que las secciones de violencia sobre la mujer y algunas secciones de violencia sobre la infancia y adolescencia deben asumir estas nuevas responsabilidades; ello sin que, en muchos casos, se haya producido un incremento proporcional de los medios personales y materiales", lamentan.

Así, consideran que no se puede exigir una Justicia especializada y, al mismo tiempo, privarla de los recursos que hacen posible esa especialización.

En este sentido señalan que no basta con incorporar contenidos de género en cursos generales ni con ofrecer acciones formativas puntuales y de duración limitada, sino que es imprescindible promover y convocar, de manera periódica y suficiente, auténticos cursos de especialización en materia de violencia de género, con una duración, contenidos y metodología adecuados a la complejidad de esta materia.

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Destacan además que esta apuesta formativa debe extenderse de manera específica a la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Desde JJpD muestran también su preocupación por la persistencia de actitudes y comportamientos machistas que, bajo una apariencia de normalidad o incluso de inocuidad, reproducen relaciones de desigualdad, control y subordinación de las mujeres.

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"Los micromachismos no son conductas irrelevantes, sino que constituyen manifestaciones cotidianas de una cultura desigual que normaliza la discriminación y contribuye a perpetuar los estereotipos de género", avisan.

Ponen el foco en las generaciones más jóvenes, en la banalización de estas conductas, su difusión en los entornos digitales y su aceptación social, "que pueden favorecer la normalización de modelos de relación basados en el control, la dominación y la falta de respeto a la autonomía de las mujeres".

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"Este 25 de noviembre queremos recordar que no basta con reaccionar frente a la violencia cuando ya se ha producido. Es imprescindible transformar las condiciones sociales y culturales que la hacen posible, fortalecer las instituciones encargadas de combatirla y garantizar que quienes tienen la responsabilidad de juzgar cuenten con la preparación y los recursos necesarios", concluye. EFE