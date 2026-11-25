Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El seleccionador nacional absoluto de fútbol sala, Jesús Velasco, anunció una prelista de 30 jugadores para el segundo encuentro de España en la fase de clasificación para el Mundial de 2028, que disputará el próximo 8 de diciembre ante Macedonia del Norte en la localidad de Kumanovo.
Entre las principales novedades de la convocatoria destacan las incorporaciones de los tres guardametas Asier Llamas (Xota Magna), Antonio Navarro (ElPozo Murcia) y Chemi (Jimbee Cartagena), el cierre Marc Tolrà (Catgas Energia), los alas Eloy Rojas (Jaén Paraíso Interior), Alejandro Naranjo (Viña Albali Valdepeñas) y Carlos Gómez (Illes Balears Palma Futsal), además del ala-pívot Cristian Rubio (El Ejido Futsal), que se estrena en una convocatoria.
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España afrontará este segundo compromiso del grupo después de estrenarse con una victoria ante Finlandia (3-1), en el encuentro disputado en Manzanares (Ciudad Real), para posteriormente ganar la Finalissima en semifinales a Portugal en los penaltis y en la final a Brasil (3-0).
Por su parte, Macedonia del Norte perdió frente al combinado finlandés por 6-1, por lo que el conjunto español buscará sumar un nuevo triunfo para afianzarse en la clasificación mundialista.
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La selección española iniciará la concentración el 6 de diciembre y viajará ese mismo día a Skopje, desde donde preparará el encuentro frente al combinado macedonio.
Los 30 jugadores preseleccionados son los siguientes:
-Porteros: Asier Llamas (Xota Magna), Miquel Feixas (Barça), Jesús Herrero (Inter JP Financial), Chemi (Jimbee Cartagena) y Antonio Navarro (ElPozo Murcia).
-Cierres: Antonio Pérez (Barça), Manuel Piqueras (Illes Balears Palma Futsal), José Antonio Fernández Raya (Inter JP Financial), Adrián Rivera (ElPozo Murcia) y Marc Tolrà (Catgas Energia).
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-Ala-cierres: Javier Aranda (Córdoba Patrimonio), Miguel Ángel Mellado (Jimbee Cartagena), Raúl Gómez (Inter JP Financial) y Ricardo Mayor (ElPozo Murcia).
-Alas: Cecilio Morales (Inter JP Financial), Eloy Rojas (Jaén Paraíso Interior), Pablo Muñoz (Servigroup Peñíscola), David Novoa (O Parrulo), Alejandro Naranjo (Viña Albali Valdepeñas), Carlos Gómez (Illes Balears Palma Futsal), Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior), Gonzalo Castejón (Jimbee Cartagena) y Mario Rivillos (Inter JP Financial).
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-Ala-pívots: Cristian Rubio (El Ejido), Daniel García (Quesos El Hidalgo Manzanares), Bernat Povill (Quesos El Hidalgo Manzanares) y Sergio González (Barça).
-Pívots: Esteban Guerrero (Jaén Paraíso Interior), Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena) y Gonzalo Santa Cruz (ElPozo Murcia). EFE
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