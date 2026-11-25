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Redacción deportes, 25 nov (EFE).- Miguel Induráin, Juan Carlos Unzué, Mireia Belmonte, Álex Roca y el trío de exjugadores de baloncesto Emiliano Rodríguez, Wayne Brabender y Clifford Luyk han sido galardonados con el Premio María de Villota 2026, informó este miércoles la organización.

Esta XIII edición de los premios cuenta "con un palmarés que reúne a algunas de las grandes leyendas del deporte español y figuras que representan, desde diferentes disciplinas y ámbitos, los valores de superación, esfuerzo, compromiso y solidaridad que inspiran estos galardones", se explica en el comunicado.

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El ciclista Miguel Induráin, ganador de cinco Tours de Francia consecutivos, "trasciende los resultados deportivos por su humildad, su deportividad y una forma de competir que le convirtió en un referente dentro y fuera de las carreteras", explica la nota, cuyo palmarés continúa con dos Giros de Italia, el oro olímpico en contrarreloj en Atlanta 1996 y el récord de la hora alcanzado en 1994.

El jurado ha concedido el Premio Especial María de Villota al que fuera futbolista y entrenador Juan Carlos Unzué, "en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su ejemplo de compromiso, dignidad y lucha frente a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)".

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Tras conquistar el oro olímpicos en Río 2016, dos platas en Londres 2012 y un bronce en Río, así como más de 50 medallas en campeonatos del Mundo y de Europa, la nadadora Mireia Belmonte "abrió una nueva dimensión para la natación nacional gracias a una trayectoria excepcional que tiene en sus cuatro medallas olímpicas su expresión más sobresaliente".

"Álex Roca representa como pocos el espíritu de superación y los valores humanos que dan sentido a los Premios María de Villota", quien se convirtió en la primera persona del mundo con un 76 % de discapacidad física en completar una maratón.

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Estos premios también reconocen a Wayne Brabender, Clifford Luyk y Emiliano Rodríguez, en este caso de forma conjunta, como "piezas fundamentales del legendario Real Madrid que, bajo la dirección de Pedro Ferrándiz, dominó el baloncesto nacional y europeo durante las décadas de los sesenta y setenta".

"Desde su nacimiento en 2014, los Premios María de Villota han construido un palmarés extraordinario, reuniendo a deportistas que han marcado generaciones y que representan lo mejor del deporte y de sus valores", se explica en el comunicado.

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Los galardones se entregarán el próximo 18 de enero en una gala que se celebrará en la sede del Comité Olímpico Español (COE). EFE