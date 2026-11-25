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Carla P. Gumbau

Madrid, 25 nov (EFE).- La ópera prima de Ione Hernández, 'Hermanas', llega a los cines este viernes para poner sobre la mesa la violencia sexual en la familia y el silencio que la rodea, protagonizada por dos pesos pesados, Elena Anaya y Emma Suárez, y tan solo dos días después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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"Lo que más se ha silenciado, más pide a gritos ser contado. Las películas que hablen sobre este tema nunca van a ser suficientes", sostiene la directora en una entrevista con EFE, que estrena un proyecto largamente trabajado. Las protagonistas de esta película se apuntaron al proyecto en cuanto leyeron el guion hace ya seis años.

Elena Anaya ('La piel que habito') y Emma Suárez ('Julieta') interpretan en esta cinta a Marta y Chelo, dos hermanas que se reúnen con sus hijos para la celebración de San Juan y cuya relación se ve irrumpida por una acusación de abuso sexual por parte de una de las menores.

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"Es un tema complicado y doloroso, pero con una perspectiva muy inteligente a la hora de contar la historia, donde no se posiciona y deja que el público vaya empatizando con cada uno de los personajes sin juzgarlos, para que entiendan que la violencia de género puede ocurrir en tu propia familia", cuenta Anaya.

Para ambas actrices esta película ha supuesto "un gran viaje emocional" al interpretar a "dos mujeres que han silenciado muchas cosas en su vida y que han aguantado el tipo durante décadas formándose a sí mismas y saliendo adelante, pero teniéndose siempre la una a la otra" describe Anaya.

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Sin embargo, su relación se ve manchada por esta acusación que, inevitablemente, las divide, y es aquí donde recae el foco de la película, en hablar de "cómo respondemos ante una situación difícil, incómoda, cómo respondes ante el miedo y cómo sostiene el amor el miedo y la culpa", cuenta su directora.

Esta película se estrena en cines después de haber pasado por el Festival de Cine de Toronto y la Semana Internacional de Cine de Valladolid o Seminci, y dos días después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Para la directora y las actrices, al cine español todavía le queda "mucho por hacer" a la hora de contar historias sobre la violencia de género desde una perspectiva como la vista en 'Hermanas'. "Ione ha tardado muchos años en conseguir a gente que quisiera contar esta historia", señala Anaya.

Como valora la directora, "en este país sigue habiendo muchos silencios ante lo incómodo. La película rescata el pasado y cómo ante estas situaciones antes había silencio, pero ahora la sociedad ha creado un espacio donde hay permiso para hablar".

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En esta línea, Suárez sugiere que es "muy importante" que existan películas como esta "para que uno sepa hacia dónde dirigirse y cómo hacerlo" ya que aun "hay mucho miedo".

"Cada vez es más importante que las instituciones protejan este delito de abuso, que protejan a la víctima y que la denuncia se dé en un espacio adecuado para que la persona se sienta con la confianza de poder decir lo que le ha pasado y denunciar", añade.

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Anaya va un paso más allá y exige la protección hacia la infancia, tras referirse a las redes sociales y la reciente investigación de 'Maldita.es' que documenta la difusión de material de violencia sexual con menores en 'TikTok'.

"Creo que deberían estar prohibidas directamente o muy restringidas y controladas. Ahora mismo el descontrol es brutal. Tenemos que tener un sistema de educación que explique a la juventud que hay cosas que hacen daño, que producen dolor y que no están bien", concluye. EFE

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(Foto)(Vídeo)