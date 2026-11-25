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Madrid, 25 nov (EFE).- El 25 de noviembre es un día para exigir y romper silencios ante una violencia que se ejerce contra mujeres, que arrebata vidas y de la que las asociaciones de mujeres rurales lamentan las dificultades para pedir ayuda que imponen la falta de recursos y el peso del 'qué dirán'.

En lo que va de año 46 mujeres han sido asesinadas, 19 de ellas en municipios de menos de 20.000 habitantes, según los últimos datos publicados esta semana por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur).

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En este entorno las distintas asociaciones han pedido "programas especiales" y servicios cercanos en los pueblos, donde puede resultar "especialmente difícil" pedir ayuda por miedo y vergüenza.

A este contexto, la presidenta de la Federación Española de la Mujer Rural (Femur), Juana Borrego ha sumado medidas de prevención "más profundas" como servicios que visiten las casas, conozcan a los vecinos y ofrezcan ayuda "sin necesidad de que la pidan".

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Además, Borrego ha insistido en el seguimiento de las víctimas: "La mujer maltratada debe ser escuchada, hay que recordar que estas mujeres han perdido parte de su vida y ahora tienen que recuperarla".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), Carmen Quintanilla, ha reclamado un "compromiso presupuestario" que garantice políticas adaptadas a la realidad rural.

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Quintanilla ha destacado la educación en igualdad y la sensibilización para saber identificar esta violencia que se perpetúa en diversas formas; control, violencia sexual, económica o la creciente violencia virtual.

Y es que casi dos millones de mujeres han padecido acoso sexual digital.

Por ello las asociaciones han puesto este año el foco en combatir este tipo de violencia con iniciativas como el programa 'Tejiendo redes' de esta organización.

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También la Confederación de asociaciones de mujeres en el medio rural (Ceres) ha centrado su campaña 'Nuestra voz, nuestros derechos, nuestro futuro' en la violencia digital, que sufre el 80 % de las mujeres jóvenes en España.

"Nunca habíamos encontrado tanto rechazo por parte de la sociedad y queremos visibilizar las amenazas, el acoso y las humillaciones que reciben las mujeres cuando expresan sus opiniones", ha explicado la presidenta de Ceres, Inmaculada Idáñez.

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A su juicio, estos ataques atraviesan la pantalla y generan miedo, y abandono de los espacios digitales, algo "grave" cuando "ya es difícil alzar la voz" en un entorno masculinizado.

El spot anual de Fademur por este día se ha focalizado en la violencia virtual en el ámbito rural con la intención de llevar estas situaciones de violencia a espacios reconocibles en el rural y luchar contra el "déficit de sensibilización" mediante el trabajo de la identificación.

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Por otro lado, su presidenta, Teresa López, ha pedido "intervención específica" para combatir la violencia en el ámbito rural y ha apostado por fórmulas que permitan el anonimato de las mujeres que denuncian.

López ha reclamado la voluntad política de todos los partidos, "independientemente del color" para poner en marcha toda las medidas de pacto de estado para prevenir.

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Para la presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar), Lola Merino, la principal reivindicación es que las mujeres rurales tengan acceso "a los mismos recursos de prevención, atención, protección y acompañamiento".

Merino ha señalado la dependencia económica como una de las principales causas que mantiene a las mujeres atrapadas en situación de violencia, especialmente en el rural.

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Para la presidenta de La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, Rosa Arranz, "es un problema estructural", ante el que hace falta formación.

"Estamos en tiempos convulsos donde se está negando constantemente la violencia de género por parte de algunos políticos y esto nos hace caminar más lento de lo que debiera", ha asegurado Arranz.

En este día Arranz ha pedido la denuncia de quien intuya o conozca algún caso y abandonar la creencia de que no va a haber recursos o de que nadie va a poder ayudar si deciden denunciar. EFE