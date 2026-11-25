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Sandra Rullo Pichel

Madrid, 25 nov (EFE).- Los expertos advierten del derroche de recursos naturales y la generación de residuos del 'Black Friday', mientras defienden políticas que alarguen la vida útil de los productos, apelan a la responsabilidad individual de reducir el consumo y critican acciones de ecopostureo ('greenwashing') como el 'Green Friday'.

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El 'Black Friday' busca que se compre "mucho más" de lo necesario, con el "único objetivo" de que las empresas aumenten sus beneficios y olvidando que esas compras acarrean "grandes problemas", explica desde el Área de Consumo de Ecologistas en Acción Luis Azorín Vera.

Este modelo de consumo "tiene consecuencias ambientales desde la extracción de las materias primas hasta su proceso de ensamblaje", pasando por su "transporte y distribución", que se traducen en distintos tipos de contaminación y generación de residuos "difíciles de reciclar", subraya el experto.

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A nivel medioambiental, la responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigas de la Tierra, Adriana Espinosa González, habla de "dos caras de la misma moneda": por un lado, el "derroche" de recursos naturales y, por otro, la generación de residuos.

Ilustra el impacto del 'Black Friday' con los aparatos electrónicos, que se están "desechando en vertederos" pese a que contienen "una cantidad ingente" de minerales críticos, porque son productos que "se convierten en residuos" antes de que acabe su vida útil "por la moda" o porque "son imposibles de reparar".

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En paralelo, avisa, se sigue pidiendo abrir "más minas" -con el "enorme" impacto que tienen sobre el territorio- para extraer los mismos materiales que se encuentran en los aparatos electrónicos que se desestiman.

Para luchar contra esta huella ambiental, Amigas de la Tierra apuesta por la "alargacencia", políticas encaminadas a que los productos "duren más tiempo"; en este sentido, la ONG exige medidas que garanticen el "derecho a reparar de la ciudadanía".

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"Como se te rompa la pantalla de un teléfono móvil, lo llevas a arreglar y te dicen que sale más barato comprar otro que cambiarlo", recuerda Espinosa González.

Por su parte, el experto de Ecologistas en Acción apuesta por "un consumo más reducido", así como por dar prioridad a productos sostenibles, locales y artesanos, que tienen un impacto social y ambiental "mínimo".

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Y aunque "pueden ser más caros", puntualiza, se les puede dedicar más dinero reduciendo el consumo de "productos superfluos".

Ante el aumento del consumo ligado a la popularización del 'Black Friday' nació el 'Green Friday', "un movimiento que apuesta por concienciar a los ciudadanos para que efectúen compras responsables, fomentando así un consumo más sostenible", detalla la Representación en España de la Comisión Europea.

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Pese a sus aspiraciones iniciales, Azorín Vera considera que este movimiento aprovecha el 'Black Friday' "para buscar mayor consumo", tanto de productos "realmente más sostenibles" como de otros que no lo son y que caen en la categoría de ecopostureo, una estrategia de comunicación que hace que algo parezca más ecológico de lo que es.

Para la responsable de Amigas de la Tierra, este tipo de etiquetas incitan a "adoptar pequeños cambios para que nada cambie" y desvían la atención del "problema estructural", que es: "No hay que comprar tanto".

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Espinosa González opta por "un cambio de políticas y de mentalidad" para que todas las personas se planteen su modelo de consumo: "No se puede ceñir a un solo día y, desde luego, nunca motivado por esas mismas grandes marcas y empresas, que son las que más se benefician de nuestra acción de sobreconsumo".EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023188908, 8021066068)