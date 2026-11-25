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Begoña Fernández

Madrid, 25 nov (EFE).- La icónica historieta de 'El Guerrero del Antifaz', que se interrumpió en 1981 tras la inesperada muerte de su creador, Manuel Gago, vuelve a las librerías este jueves de la mano de Dolmen Editorial, que da continuidad a un personaje que marcó una época y recupera sus aventuras en el siglo XXI con otros creadores.

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En una entrevista con EFE, el responsable de la editorial, Vicente García, ha explicado que 'El Guerrero del Antifaz' regresa con el trazo del ilustrador Norberto Fernández y el guionista Eduardo Salazar, que han elaborado 32 páginas en las que continúan una aventura truncada en la década de los 80.

Para que el lector pueda hilar la historia, Dolmen Editorial publica un tomo de 208 páginas que incluye las 32 nuevas y la reedición de varios números antiguos en los que se ha restaurado el color y se ha corregido la ortografía (en esa época las mayúsculas no llevaban tilde).

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Dice el editor que recuperar 'El Guerrero del Antifaz', el tebeo español más vendido de la historia, sitúa a España a la altura de países como Estados Unidos, Francia o Bélgica donde los grandes personajes sobreviven a su creador original y tienen continuidad durante décadas, algo que en la historieta española, hasta ahora, no había tradición.

Con este tomo, Fernández y Salazar recuperan al legendario guerrero que se mueve en la España de la Reconquista de los Reyes Católicos, pero que también viaja al norte de África para combatir con los califas y a las islas del Mediterráneo para perseguir piratas turcos.

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'El Guerrero del Antifaz' es un "héroe trágico al que todo el mundo considera un marginado o un traidor", ha explicado en una entrevista con EFE el guionista Eduardo Salazar.

Ha considerado Salazar que el tebeo recoge todos los conceptos: "Nobleza, drama y romance con un poco de violencia porque es un tebeo de aventuras de un caballero medieval".

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A su juicio, es una "oportunidad" recuperar esta historieta con la que espera "reenganchar" a una generación, la de los 80, que se quedó "tirada" con el personaje "expulsado de España por los Reyes Católicos y cautivo del sultán Bayaceto II", y captar público nuevo.

Dice el guionista que en su próximo número (el 111 de la colección) rescata al guerrero que el ilustrador Manuel Gago dejó emparedado y encadenado en un palacio de la ciudad turca de Esmirna.

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Tanto el guionista como el ilustrador han rechazado que el tebeo sea un reflejo del franquismo. Ambos reconocen que tuvo mucho éxito en la dictadura ya que la primera colección se publicó entre 1944 y 1966, pero la realidad de Gago (1925-1980) era compleja.

Creó el personaje en 1944 con solo 19 años y fue un gran éxito popular publicado por la Editorial Valenciana.

Cuenta el ilustrador, que la situación de Gago era difícil: "Su padre había sido comandante del Ejército republicano y sufrió prisión por motivos políticos después de la Guerra Civil. El joven, que era el primogénito, se vio obligado a buscar trabajo a los 16, y se inició ya en el mundo de la historieta".

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La colección original duró 22 años (1944-1966), fue reeditada en 1971 y relanzada en 1978 hasta 1980, cuando se suspendió por la muerte de su creador, a quien se considera el más prolífico de España con 27.000 páginas diseñadas.

Según ha dicho Fernández, su intención es respetar el personaje original y su universo gráfico. En definitiva, acercarse a la forma de dibujar de Gago: "Con esa acción y estas patadas voladoras. Ese dinamismo lo he integrado en mi bagaje personal y en mi propio estilo".

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Sobre la supuesta animadversión del Guerrero del Antifaz a los musulmanes, Salazar ha afirmado que no es tal: "Entre sus enemigos hay musulmanes pero también hay cristianos, igual que muchos personajes musulmanes son retratados con nobleza y se convierten en amigos y aliados del protagonista".

"Mi intención es que no haya buenos ni malos, sino encontrar un equilibrio en las aventuras de un caballero medieval en la España de la Reconquista", ha explicado.

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Salazar ha afirmado que "si se cuenta bien y se le da una oportunidad, 'El Guerrero del Antifaz' tendrá mucho tirón".

Ha recordado que en los 60, la historieta sufrió la censura de muchas viñetas, especialmente las violentas donde la espada del guerrero se borraba cuando atravesaba un cuerpo; también se quitaba la sangre o las flechas clavadas.

"Y en el caso de palabras se llegó a sustituir 'perro sarraceno' por un ligero 'mentecato'", ha explicado.

Para el ilustrador, "el guerrero del antifaz es un personaje de la época con una moral socialcristiana de ayudar al débil, proteger al oprimido y luchar contra la injusticia. El tipo de héroe que en esa época salió en todo Occidente".

Fernández ha insistido en que la historia mantiene el tono aventurero y el final abierto: "El guerrero del antifaz jamás ha levantado su espada contra alguien desarmado, y especialmente después del franquismo tuvo un carácter de héroe bondadoso".

El ilustrador ha confiado en el atractivo de un héroe clásico, "con un enfoque de aventuras, diversión y moral humanista", y espera que funcione como una serie de álbumes al estilo europeo. EFE

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