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Madrid, 25 nov (EFE).- El Gobierno ha condenado con toda firmeza "la cruel y humillante" pena infringida a la cantante iraní Parastoo Ahmadi y a cuatro miembros de su grupo de música, quienes han recibido 74 latigazos por emitir un concierto en línea en el que aparecía sin velo a finales de 2024.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ejecutivo, a través de un comunicado de Exteriores, ha expresado su apoyo y reconocimiento "a todas las valientes niñas y mujeres que defienden sus derechos y dignidad".

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Ha reiterado su condena a toda violencia de género, y muy particularmente, la violencia institucional como es en este caso de Irán.​

Además de la pena de 74 latigazos, todos fueron condenados a dos años de prohibición de salida del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas.

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La República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de vídeo o fotos. EFE