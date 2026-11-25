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Bruselas, 25 nov (EFE).- El FC Brujas registró un beneficio récord de 44,1 millones de euros en la pasada temporada, superando así la plusmarca establecida unas semanas antes por la Union Saint-Gilloise, que cerró el ejercicio con unas ganancias de 42 millones de euros.

Los resultados del conjunto flamenco se explican por su buen recorrido en la Liga de Campeones, donde este miércoles recibe al Liverpool y, sobre todo, por los ingresos derivados del traspaso de jugadores, que ascendieron a 93 millones de euros, informó el periódico belga Het Laatste Nieuws.

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Entre las principales operaciones del club figuran las ventas del suizo Ardon Jashari, el belga Maxim De Cuyper y el marroquí Chemsdine Talbi.

Según el diario, el Brujas no tiene previsto reinvertir de inmediato esos beneficios, sino reservarlos de cara a la construcción de un nuevo estadio, que podría inaugurarse en la temporada 2029-2030. EFE

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