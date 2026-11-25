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Ferrol, 25 nov (EFE).- El Baxi Ferrol visitará este jueves en Turquía al Mersin, vigente campeón de la Eurocopa de baloncesto femenino, con el objetivo de "intentar competir lo mejor posible" en una semana de máxima exigencia para el conjunto gallego, que tras su partido del pasado domingo en Liga Femenina afrontará el sábado otra cita del campeonato.

En declaraciones a los medios, el técnico universitario, Lino López, admitió que el equipo no está "en las mejores condiciones" y que sólo pudo hacer un entrenamiento tras el compromiso frente al AzulMarino mallorquín, aunque, ya en territorio turco, llevará a cabo "dos sesiones" para recuperarse antes de este duelo fijado para las seis de la tarde.

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Así, reseñó que la plantilla afrontó "un viaje duro y largo de quince horas" y que sus jugadoras "hacen todo lo posible para ayudar al equipo", aunque "no están en las mejores condiciones" después de afrontar "en 24 horas un viaje y ahora un partido durísimo ante uno de los mejores".

"Están motivadas; cuando te enfrentas a un rival de este nivel, todas quieren hacer un buen partido", expresó López, que apostó por "demostrar" que pueden competir ante uno de "los grandes de Europa", un cuadro sobre el que abogó por "intentar bajar la anotación" que alcanza habitualmente.

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Sin embargo, el preparador reconoció que tiene "diez jugadoras de máximo nivel" y que será "muy difícil minimizar todas sus virtudes", además de incidir en su "potencial ofensivo muy grande", por lo que emplazó a "intentar crecer como equipo" y rendir "bien defensivamente y en el rebote".

Al respecto, manifestó que el Baxi Ferrol está "bastante bien en el rebote defensivo", aunque valoró que desplegar "defensas agresivas" puede dejar al equipo "descolocado a la hora del rebote".

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Lino López también subrayó que, pese a que en algunos encuentros la escuadra universitaria esté "a un nivel físico inferior", trabaja "muy bien el rebote defensivo para que penalice lo menos posible" frente a un rival que "te exige al máximo en presión, defensa y ataque".

"Vamos a intentar ser competitivos; es clave llevar el ritmo ofensivo que queremos", añadió el técnico, que sostuvo que los "ambientes siempre difíciles" en canchas turcas por el apoyo del público local provocan que el arbitraje "se vea influido", ante lo que abogó por que sus jugadoras se centren en hacer su "trabajo". EFE

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