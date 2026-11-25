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Lima, 24 nov (EFE).- El argentino Pablo Guede, entrenador del Alianza Lima, fue operado de urgencia tras presentar un cuadro de apendicitis aguda y actualmente se recupera en una clínica de la capital de Perú, informó este martes su equipo.

Guede fue trasladado a la clínica cuando terminó el partido que Alianza ganó el sábado pasado por 5-0 al FC Cajamarca "y fue sometido a una operación quirúrgica de emergencia por un cuadro de apendicitis aguda", señaló un comunicado difundido por Alianza en sus redes sociales.

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"La operación se realizó con éxito total y el entrenador se encuentra estable, evolucionando favorablemente bajo la supervisión constante del cuerpo médico de la clínica y de nuestra institución", añadió.

De acuerdo con las indicaciones médicas, Guede "iniciará de inmediato su proceso de recuperación y se reincorporará a los entrenamientos del primer equipo en los próximos días", indicó.

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"El equipo está totalmente unido y comprometido con conseguir el objetivo principal que se trazó a inicios de año", concluyo el comunicado en referencia a que Alianza, que ganó el Torneo Apertura y tuvo el mayor puntaje acumulado del año, disputará el título nacional con el ganador de la semifinal entre Sport Huancayo, ganador del Clausura, y Universitario de Deportes, el segundo mejor clasificado en la tabla acumulada anual. EFE