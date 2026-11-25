Guardar

Madrid, 25 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa está preparando el envío de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas a la isla de El Hierro, como ha solicitado este miércoles el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante el "desborde" de sus medios para afrontar la emergencia migratoria en la isla.

Fuentes gubernamentales han precisado a EFE que el departamento que dirige Margarita Robles está preparando el envío de efectivos a El Hierro, sin que se haya decidido aún el número, para apoyar al Gobierno canario ante la llegada constante de cayucos de las últimas semanas y, en especial, en los últimos días.

PUBLICIDAD

Clavijo ha anunciado esta misma tarde que ha solicitado formalmente el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la isla para ayudar a garantizar la seguridad sanitaria en la emergencia migratoria tras activar el Plateca, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.

En concreto, ha declarado una emergencia de nivel 2 (en la que cabe solicitar apoyo del Estado), por una "situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad derivada de la llegada masiva de personas migrantes por vía marítima a la isla de El Hierro".

PUBLICIDAD

El presidente canario ha dado este paso después de que, solo en los últimos dos días, hayan llegado casi 3.000 inmigrantes en pateras y cayucos a la isla de El Hierro, cuyo censo de población es de 12.000 habitantes. EFE