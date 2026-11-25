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Alicante, 25 nov (EFE).- Dos policías locales de Benidorm han sido condenados por la Audiencia de Alicante por vejar a una mujer transexual cuando estaba en la calle durante el periodo de confinamiento por la crisis sanitaria del covid.

Los dos procesados grabaron el episodio en vídeo con un teléfono móvil y lo enviaron a un grupo de WhatsApp compartido con otros agentes. Después fue difundido a través de YouTube, superando las 270.000 visualizaciones poco después.

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El tribunal considera a los dos acusados autores de un delito de odio sobre el que aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño.

Impone al policía que profirió insultos hacia la mujer transexual la pena de un año y seis meses de prisión, y condena al segundo de los procesados a nueve meses de cárcel.

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Igualmente, el fallo establece que ambos deberán indemnizar a la perjudicada con 6.000 euros más intereses por los daños morales ocasionados.

La resolución judicial no es firme, por lo que cabe la posibilidad de interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

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Los hechos sucedieron el 1 de mayo de 2020, cuando los agentes realizaban labores de patrullaje para supervisar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad y se percataron de la presencia de la mujer transexual en una calle de Benidorm.

El tribunal considera probado que los dos agentes, “hallándose de servicio, debidamente uniformados y a bordo de un coche de la policía local de Benidorm”, se encontraron a la mujer transexual en plena calle y se aproximaron a ella, “con ánimo de humillarla y menospreciarla por su identidad sexual”.

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El tribunal señala que, como consecuencia de los hechos, la mujer transexual sufrió un trastorno por estrés agudo, teniendo un alcance funcional invalidante”.

Los encausados alegaron que no trataron de menospreciar al colectivo de transexuales, por lo que la defensa pidió su libre absolución. No obstante, el tribunal confiere credibilidad a las manifestaciones de la víctima para dictar sentencia condenatoria. EFE

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