21/11/2026 La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, durante un acto de Comuns-Front Ampli, en el Parc Sant Martí, a 21 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Las principales propuestas de Comuns-Front Ampli, dentro del programa estatal de Frente Amplio para las generales del 29N, se centran en vivienda, reducción de jornada y redistribución de la riqueza. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press

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La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha asegurado que defenderá el derecho a la vivienda en el Congreso "con la aritmética que sea" tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así ha respondido al preguntársele por los resultados de las últimas encuestas en una entrevista de 3Cat este miércoles, recogida por Europa Press, donde ha prometido que, allá donde le toque estar, hará "el máximo esfuerzo para que el clamor ciudadano llegue a convertirse en ley".

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"Esperemos que sea con un Frente Amplio que entre con fuerza y condicione un Gobierno progresista", ha señalado la exalcaldesa de Barcelona, que ha reivindicado que la primera medida que exigirán al PSOE es bajar el precio de los alquileres.

En este sentido, ha defendido que una bajada de los alquileres que, según ella se podría aprobar directamente con una ley tras las elecciones, "tendría impacto inmediato en la ciudadanía y no tendría costes para las arcas públicas".

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Por otro lado, preguntada por la retahíla de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros estas últimas semanas, como la ampliación a 10 días del permiso por fallecimiento de un familiar, ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siempre ha sido "muy hábil para mantenerse en la presidencia".