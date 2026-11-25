Guardar

Alfredo Valenzuela

Sevilla, 25 nov (EFE).- El pintor Chema Rodríguez (Sevilla, 1976) ha hecho casi media docena de retratos institucionales del rey Felipe VI y uno de Soledad Becerril como Defensora del Pueblo entre cientos de retratos familiares, algunos de la aristocracia europea, y ha dicho sobre esta actividad que "el cuerpo nos lo prestan para que el alma prevalezca".

PUBLICIDAD

Chema Rodríguez tendrá hasta el próximo sábado la exposición "Nunca los volverás a ver" en Cajasol en Sevilla, una selección de 33 retratos de distintos tamaños y ambientes, obras de las que ha confesado:"El retrato me ha salvado de perder la fe, porque nunca sabes a partir de qué pincelada ese muñeco que estás pintando se transforma en una persona viva; los retratados son muñecos hasta que Dios quiere".

"Me obsesiona que todo sea verdad; la pintura es una mentira que muestra grandes verdades", ha dicho sobre la realidad representada en sus obras, sobre la vestimenta, las joyas y los muebles, hasta el punto de que sus amigos los diseñadores Victorio y Lucchino le han indicado en ocasiones sobre pliegues o costuras.

PUBLICIDAD

Para el retratista, el modelo también funciona como un espejo en el que mirarse, ha explicado Rodríguez, quien ha asegurado que lo que más le cuesta a la gente es sacar el "secreto de bondad que guardan" porque "la gente es muy buena, aunque les cuesta menos decir lo malo que han hecho, que sacar sus virtudes, que casi siempre son muchas".

También ha retratado a varias mascotas, como el simpático perro que posa apropiado de un sofá en uno de los cuadros de esta exposición: "Los animales también tienen personalidad, y mucha; son siempre sobornables y las personas no; y además se portan como deberíamos portarnos nosotros siempre".

PUBLICIDAD

El artista ha incidido en que no es común una exposición de retratos en vida del artista por la propia naturaleza del género y que esta muestra dura tan poco tiempo porque se debe a un sueño:

"La soñé una noche hace solo un par de meses; es una propuesta mía y yo soy mi propio comisario; ahora no me lo creo y parece que sigo en ese sueño, pero está bien que así sea porque si las cosas no son reales tampoco son sueños", ha explicado con auténtico entusiasmo el artista, que incluso soñó con el lugar de la exposición, la Sala Velázquez de Cajasol que ahora acoge sus cuadros.

PUBLICIDAD

Sobre ese sueño ha añadido: "El subconsciente me estaba subrayando que hay mucha gente que no me conoce como artista, o que cree que no doy un palo al agua y soy un 'party-boy', que también es verdad que lo soy, pero es que el retrato es un género muy invisible, sobre todo para el mercado del arte".

"El retrato gana mucho en soledad, y está en las principales colecciones del mundo; pero con su exposición nadie gana dinero, con lo que no es tema para galeristas, es más, todo el mundo pierde porque si no eres Picasso y eres capaz de resolverlo en un solo trazo, es un género lento y los clientes suelen cansarse esperando".

PUBLICIDAD

Rodríguez, que tiene numerosos discípulos y que lo fue de Carmen Laffón, con quien pintó durante años -ella le ayudaba con los colores y los fondos y él a veces con algún retrato-, y trató a Balthus, a quien dedicó una tesis doctoral, posee el don de la sinceridad, que suele combinar con el humor: "El retrato nunca está bien pagado; además de que aquí la gente es muy pobre.... de espíritu".

Es de esos artistas que son divertidos incluso cuando se ponen serios: "El retrato es un servicio, una actividad que debe ser local porque constata la relevancia de tus contemporáneos; nadie conoce mejor su sociedad que un pintor local, que sabe de sus luces y sus sombras; y si mi sociedad no me necesita, pues tengo que trabajar para fuera", ha señalado sobre la demanda internacional, que en su caso supera la nacional. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)