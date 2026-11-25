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Barcelona, 25 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha desplegado en su balcón una pancarta con el lema 'Libres de violencias machistas en todas las edades' este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

Este acto institucional para visualizar el apoyo al llamamiento para erradicar las violencias machistas del consistorio lo han encabezado el alcalde, Jaume Collboni, y la quinta teniente de alcaldía, Raquel Gil, junto con otros miembros del equipo de gobierno, los grupos municipales y representantes de entidades que trabajan por la erradicación de esta lacra.

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Este año la campaña del 25N del Ayuntamiento de Barcelona pone el foco en las violencias machistas que afectan a las mujeres mayores y "en la necesidad de visibilizar y abordar las discriminaciones y vulneraciones de derechos que sufren las mujeres en las etapas más avanzadas de la vida".

La campaña pone un énfasis especial en las mujeres mayores porque sufren el impacto acumulativo de las desigualdades de género a lo largo de la vida y la invisibilización asociada al edadismo, según señala el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

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El consistorio barcelonés destaca en la nota que factores como una mayor vulnerabilidad económica, los problemas de salud, la brecha digital o la sobrecarga de los cuidados "pueden dificultar la identificación y la denuncia de las situaciones de violencia".

La medida de gobierno para la erradicación de las violencias machistas (2025-2030) del Ayuntamiento de Barcelona incluye reforzar la prevención adaptando lenguajes e implicando a servicios de proximidad como centros de atención primaria, hospitales o centros cívicos. EFE

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