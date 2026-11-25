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Madrid, 25 nov (EFE).- Responsables de compañías adjudicatarias entre 2012 y 2015 de contratos de infraestructuras de la Generalitat de Cataluña han negado en sus declaraciones testificales en el juicio de una pieza del caso 3 % que pactaran los precios con un cártel de empresas supuestamente organizado por los acusados para amañarlos.

La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio de la pieza de 'Infraestructuras" del caso 3 % en el que se sientan en el banquillo 17 acusados para los que la Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales penas que oscilan entre los seis años y tres meses y los ocho años y nueve meses de prisión por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones y prevaricación.

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Entre los acusados se encuentran Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, que desempeñaban los cargos de presidente y director general, respectivamente, de la empresa pública Gestió d'Infraestructures S.A.U. (GISA), luego denominada Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U..

La Fiscalía mantiene que ambos amañaron el proceso para adjudicar entre 2011 y 2015 contratos a empresas que integraban un cártel que pactó los precios con los que concurrían a los mismos para evitar la competencia.

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Según la fiscal "ciertas compañías configuraron durante esos años en torno a la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca) un cártel colusorio al que denominaron 'Nuria Bofill' para pactar los precios que utilizarían en sus aplicaciones a los concursos públicos licitados por ciertas administraciones y empresas públicas".

En esta pieza del caso 3 % se investigan nueve expedientes de contratos públicos que se adjudicaron entre 2011 y 2015 por un importe total de más de cinco millones de euros para proyectos de carreteras catalanas, ferrocarriles de la Generalitat y Metro de Barcelona.

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Este miércoles ha testificado el entonces director de Ingeniería en la oficina de Barcelona de Ayesa, Sebastián R.F., que ha sido interrogado por dos adjudicaciones que obtuvo esta compañía en unión temporal de empresas (UTE) con otras.

Una en 2012 con Kreum por importe de 649.741 euros para el proyecto de desdoblamiento de la carretera B-224 entre las localidades barcelonesas de Sant Llorenç d'Hortons y Martorell y la otra en 2015 con BAC por 388.265 euros para el de prolongación de la línea de ferrocarril de la Generalitat de Cataluña en Sabadell (Barcelona) en el tramo plaza Mayor-plaza de España.

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Sebastián R.F. ha asegurado que fue él quien calculó el precio que ofertó Ayesa para concurrir a esos concursos, que no conocía la existencia de dicho pacto y que el entonces director de la oficina, el acusado Xavier M.C., no le daba indicaciones al respecto.

Ha añadido que las ofertas presentadas en Infraestructures iban firmadas por Xavier M.C. porque era el apoderado de Ayesa y el que tenía firma como director de la oficina de la empresa en Barcelona.

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El testigo ha abundado en que los pliegos de Infraestructures fueron los mismos sin modificaciones importantes en los precios de licitación antes y después de la etapa de Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell en esta empresa pública.

Sebastián R.F. ha dicho que Xavier M.C. fue a alguna reunión convocada por Asinca pero ha comentado que en esa época estaba más centrado en proyectos fuera de España.

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También han declarado como testigos el administrador único de Kreum, Jordi C.A., y el entonces responsable del Departamento de Obras de BAC, Óscar B.M..

Jordi C.A. ha negado que el precio que ofertaron para el primer concurso fuera una exigencia del pacto 'Nuria Bofill' y ha asegurado: "No sabía nada de eso en ese momento y me enteré cuando me preguntó la Guardia Civil".

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Este testigo ha coincidido en que tras salir Quer y Rosell de Infraestructures los precios de los pliegos seguían siendo prácticamente los mismos.

Por su parte Óscar B.M. ha negado que recibiera instrucciones por los integrantes del pacto 'Nuria Bofill' y ha manifestado que no conocía su existencia. EFE

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