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La Restinga (El Hierro), 25 nov (EFE).- El Hierro ha recibido este martes a 1.971 migrantes en 14 cayucos, entre ellos un fallecido y una niña de cuatro días nacida en el Atlántico, la cifra más alta para un solo día desde que hay registros en España, según datos recopilados por EFE en los servicios de emergencia en La Restinga.

Esos números incluyen a 203 mujeres y 137 menores. Entre estos últimos hay un bebé de unos cuatro meses y una niña alumbrada en alta mar durante la travesía de uno de los cayucos rescatados a 70 kilómetros de El Hierro por la Guardamar Calíope.

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Es tan intensa la llegada de embarcaciones desde África Occidental que soporta este mes Canarias que los récords en esta ruta migratoria, con 32 años de historia, duran ya poco más de una semana: el que ha quedado ya desfasado se estableció el pasado día 14, con 1.580 personas en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife.

El anterior databa de 2020, con 1.461 personas socorridas el 7 de noviembre, cuando el epicentro de las llegadas era Arguineguín (Gran Canaria), una cifra nunca vista desde la llamada crisis de los cayucos de 2006, año que se cerró con 31.678 rescatados.

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Entre los rescatados este martes hay nacionales de siete países africanos (Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Burkina Faso, Mauritania y Mali) y un refugiado de Yemen.

El primer cayuco en llegar a El Hierro este 24 de noviembre entró a las 2:45 horas en el muelle acompañado por la Salvamar Navia con 217 ocupantes, a los que había localizado la Guardamar Calíope varias horas antes a 102 kilómetros de Canarias. El grupo incluía 13 mujeres y 18 menores.

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Eran ciudadanos de Gambia y Senegal, además de un refugiado de Yemen, que salieron de Gambia hace siete días.

A las 3:00 horas, la Salvamar Acrux escoltó al puerto de La Restinga a un segundo cayuco con 190 ocupantes que llevaban siete días en el Atlántico tras haber salido de Casamance (Senegal).

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Se trataba de ciudadanos de Gambia, Senegal y Guinea Bissau, entre los que había 20 mujeres y ocho menores.

El tercer cayuco fue socorrido por la Salvamar Diphda a las 4:29 horas tras una travesía de siete días desde Gambia.

A bordo viajaban 217 personas, entre ellas 21 mujeres y 12 menores, procedentes de Gambia, Senegal y Guinea Bissau.

Sobre las 5:50 horas, la Salvamar Navia acompañaba a La Restinga a una cuarta embarcación con 171 ocupantes, entre ellos 23 mujeres y 18 menores. Eran ciudadanos de Senegal y Guinea Bissau que habían partido hacia Canarias desde Dakar hace seis días.

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Una de sus ocupantes fue ingresada en el hospital de Valverde con un cuadro de hipotermia severa.

A las 8:45 horas entraba en el muelle, de nuevo con la Salvamar Navia, el quinto cayuco con 93 migrantes, todos senegaleses, entre ellos cinco mujeres y seis menores.

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Según su testimonio, había salido de Guéréo (Senegal) hace seis días.

Las llegadas se reactivaron pasado el mediodía, cuando la Salvamar Ácrux prestó ayuda a otros dos cayucos, a las 12:55 y a las 13:10 horas, con un total de 186 ocupantes.

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Uno de ellos había partido desde Gambia hace siete días y transportaba a 140 personas de Gambia, Senegal, Guinea Bissay y Guinea Conakry. Entre ellas había 37 mujeres, nueve menores y un bebé de cuatro meses.

El otro cayuco llegó de Dakar tras cinco día de travesía con 46 ocupantes, nueve de ellos menores. A bordo viajaban personas de Gambia, Senegal, Guinea Bissau y Guinea Conakry.

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Mientras esas dos embarcaciones eran atendidas en el muelle, irrumpió en él, por sus propios medios, un octavo cayuco con 208 ocupantes, tras siete días de navegación desde Bargny (Senegal).

A bordo iban ciudadanos de Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Mauritania, Burkina Faso y Mali, entre ellos 36 mujeres y 20 menores.

Sobre las 17:30 horas llegó el noveno cayuco del día con la Salvamar Mízar, de nuevo desde Dakar, de donde salió hace seis días. Transportaba a 119 personas de Gambia, Senegal, Guinea Conakry y Guinea Bissau, entre ellas ocho mujeres y un niño.

La misma Salvamar escoltó una hora después a una décima embarcación son 157 personas, de las que 133 eran hombres, 11 mujeres y 13 menores. Partió hace siete días desde Brufut, en Gambia, y sus ocupantes son de este país africano, así como de Senegal, Guinea Conakry y Guinea Bissau.

En el undécimo cayuco del día viajaban 53 personas, entre ellos tres mujeres y dos menores que partieron hace siete días desde Tanjeh, en Gambia.

A las 20:20 horas, la Salvamar Mízar escoltó al muelle a otro cayuco con 126 personas de Senegal, Gambia y Guinea Conakry procedente de Senegal (7 días), un grupo que incluía a ocho mujeres.

Los había rescatado previamente la Guardamar Calíope a 70 kilómetros de la isla, junto a otra embarcación más con 172 ocupantes procedente de Gambia que llevaba nueve días navegando. Se trataba de nacionales de ese país, Senegal, Mali y Guinea Conakry, entre los que figuraban 18 mujeres y diez menores (uno de ellos, la recién nacida).

Sobre las 21:20 horas, llegaba la Salvamar Diphda con los 62 ocupantes del decimocuarto y último cayuco del día, procedente de M'Bour (Senegal). Eran 62 varones senegaleses, diez de ellos menores.

Uno de sus ocupantes fue desembarcado ya fallecido y varios más necesitaron asistencia médica, sobre todo por hipotermias. EFE

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(Foto) (Vídeo)