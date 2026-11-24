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Redacción Deportes, 24 nov (EFE).- El portero del Betis Álvaro Valles se mostró feliz por el 0-2 en el campo del Slovan Bratislava, que les da el pase virtual al 'Top 24' de la Liga de Campeones, y afirmó que el equipo tiene la "máxima confianza" y le va a "plantar cara" a los tres "grandes equipos" que les quedan en esta fase liga.

"Nos quedan dos partidos en casa (Como y Arsenal) y uno fuera (Bayern Múnich) ante rivales que también están en un gran momento y que son grandes equipos, pero confiamos plenamente en nuestras posibilidades y sabemos que le vamos a plantar cara a todos ellos", manifestó tras el encuentro el guardameta bético.

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Valles destacó que el de Bratislava "era un partido muy importante" y que lo tenían "marcado como una final, porque conseguir los tres puntos a estas alturas es muy importante, casi te asegura entrar entre los veinticuatro equipos clasificados" para la siguiente fase de la 'Champions'.

"Se ha conseguido la victoria en un partido muy serio de todo el equipo, de principio a fin, y ahora a seguir. Está siendo un inicio de campeonato muy bueno, el equipo en todas las competiciones está rindiendo a un nivel muy bueno, la confianza es máxima y hay que seguir haciéndolo lo mejor posible y consiguiendo los máximos puntos posibles", subrayó.

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El meta sevillano también elogió a la afición verdiblanca. "No hay palabras. En lo personal les quiero dar las gracias a todos por el apoyo que me dan día a día, teniéndolos a ellos siempre es mucho más fácil todo, tanto en las duras como en las maduras. Gracias por todos los mensajes de apoyo que recibo día a día, por esa confianza que tienen en mí, que me hace ser cada día mejor portero", concluyó. EFE