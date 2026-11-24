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Barcelona, 24 nov (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha admitido que la dirección deportiva esta buscando un pívot en el mercado, tras la lesión de Josh Nebo, si bien ha subrayado que deben creer en los jugadores para revertir la situación del equipo, que este martes sufrió ante el Fenerbahce (77-83) la cuarta derrota consecutiva.

"No sé lo que pasará. Buscamos un pívot, pero tenemos que creer en los jugadores que tenemos", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al encuentro el técnico esloveno, quien ha añadido que su equipo necesita "ser más completo" tras el parón por las ventanas FIBA.

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Sobre la derrota de su equipo ante el Fenerbahce, Sekulic ha opinado que el último cuarto, en el que el equipo turco firmó un parcial de 16-30, fue decisivo y ha admitido que a su equipo le faltó calma para contrarrestar el acierto de Shavon Shields desde el perímetro.

"Si estamos ocho arriba en el tercer cuarto, sabemos que el rival intentará remontar y tenemos que hacer cosas extra y no ponernos nerviosos si anotan. Tenemos que mantener la calma y que no pase esto de estar bien tres cuartos y perder la calma el último", ha analizado el técnico balcánico, quien ha agregado que su rival ha sido "más listo" que sus pupilos en el último periodo.

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Sekulic, que también ejerce como seleccionador de Eslovenia, no ha aclarado si dirigirá al combinado balcánico durante el próximo parón internacional, aunque ha asegurado que no se perderá ningún entrenamiento del Barça durante las ventanas FIBA.

Por su parte, el técnico del Fenerbahce, Sarunas Jasikevicius, exjugador y exentrenador del Barça, elogió la trayectoria del equipo de Sekulic pese al bajón que ha dado como consecuencia de las bajas que sufre.

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"Tiene mucho mérito lo que ha hecho el Barça hasta ahora con tantas caras nuevas. Lo están pasando mal por la mala suerte de las lesiones y van a ir a más, estoy seguro", ha concluido Jasikevicius, quien ha calificado de "locura" el calendario del baloncesto europeo. EFE