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Redacción Deportes, 24 nov (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró este martes satisfecho tras el triunfo de su equipo en el campo del Slovan de Bratislava (0-2) en la quinta jornada de la Liga de Campeones, lo que le permite sumar doce puntos de quince posibles y encarrilar de forma virtual su pase a la siguiente fase, aunque pidió ambición para quedar lo más arriba posible en la clasificación de esta fase.

El técnico bético, en la conferencia de prensa que ofreció tras el partido en el estadio Tehelné Pole de la capital eslovaca, valoró la solidez mostrada por sus jugadores al alcanzar la cuarta posición provisional de la clasificación continental.

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"El primer logro, por supuesto, es que ya estamos prácticamente clasificados, pero no hay que ser conformista porque todavía quedan tres partidos por jugarse, nueve puntos, y estamos en el cuarto lugar. Hay que intentar clasificar lo más alto posible", señaló el chileno.

Pellegrini destacó que el mérito de la plantilla reside en mantener una regularidad competitiva en los tres torneos que disputa actualmente, la Liga de Campeones, LaLiga, en la que también ocupa puestos europeos, y la Copa del Rey, y explicó que este rendimiento le permite realizar rotaciones sin que el nivel del equipo se resienta, apoyado en el compromiso diario de los futbolistas.

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El entrenador de los verdiblancos se refirió a la vuelta del delantero colombiano Cucho Hernández, quien reapareció tras un mes de lesión y anotó los dos goles este martes, por lo que celebró el regreso del atacante y explicó que prefirió reservarlo en el pasado sábado, en el derbi ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (1-1), para evitar riesgos tras ver una tarjeta amarilla en el banquillo.

Pellegrini precisó en la delantera no hay titular ni suplente porque recordó la competencia interna en el ataque junto a otros compañeros como el irlandés Troy Parrott, y subrayó que cada jugador debe responder cuando le llegue su oportunidad.

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El técnico chileno instó a centrar ya la atención en el campeonato doméstico para no perder terreno en la lucha por los puestos de privilegio.

"La Champions muchas veces hace dejar la Liga aparcada y nosotros justamente hemos logrado mantener una Liga altísima", dijo Pellegrini, quien, en este caso, se alegró de haber "sacado los puntos con la portería en blanco".

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También se refirió al extremo brasileño Antony dos santos y dijo que "como todos los jugadores, tiene momentos mejores y peores en la temporada. Tuvo una pubalgia larga y no ha estado en su mejor momento en este inicio de temporada, pero siempre trabajó. En los dos últimos partidos ha mejorado". EFE

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