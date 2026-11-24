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Madrid, 24 nov (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, explicó que lo que había analizado para detectar lo que era necesario cambiar en la segunda parte había sido "el primer tiempo", en su totalidad, el cual definió como "malísimo", tras la victoria (5-1) de su equipo ante el PSV en la quinta jornada de la Liga de Campeones, remontando en la segunda mitad.

"He visto el primer tiempo, malísimo, y he intentado con los analistas encontrar tres o cuatro imágenes que pudieran hacer ver a los jugadores exactamente las cosas que estábamos haciendo mal. Ha sido un descanso con pocas palabras, porque una imagen vale más que mil palabras. Hemos visto tres imágenes diferentes y con la visualización es mucho más fácil para los jugadores tener entendimiento", añadió.

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Destacó el rol de Jude Bellingham en el cambio en el juego del equipo: "Este número 5 [el dorsal del inglés] ha dado una dinámica completamente diferente al equipo, hemos cambiado a jugar con Bernardo y Arda en el centro del campo, que la única cosa que saben hacer es jugar al fútbol, no son jugadores defensivos. Los jugadores de atrás se han sentido más confortables a presionar arriba. Con un PSV que en el primer tiempo nos ha dado un baño, en el segundo hemos tenido el control absoluto. Cuando la gente de arriba se despierta y empieza a jugar con placer, puede pasar lo que ha pasado".

Bellingham le había dado al portugués buena parte del mérito de la remontada: "Es simpático él al decir esto, no es lo que pienso. Pienso que el principal responsable de lo que es Jude, hoy por hoy, es Jude, y sus compañeros. Intento ayudar un poquito. Es un jugador absolutamente extraordinario que tiene todo, físico, técnica, entendimiento táctico, visión. Hoy, no solo, pero ha cambiado la dirección del partido".

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Solo tuvo elogios para el inglés: "Es un líder natural, porque tiene una autoexigencia muy grande, se ve en cómo entrena, cómo juega. Cuando las cosas no van bien, no es capaz de esconder su frustración, pero la combate con trabajo, con liderazgo, meter el motor a funcionar. La gente de arriba, después de que él ha entrado en el campo, la gente de arriba empezó a funcionar de un modo completamente diferente".

"Es un jugador absolutamente extraordinario. Sin duda ninguna, mejor jugador del centro del campo del mundo, y puede jugar de 10, de 8, con dos pivotes, es... Por eso decía, cuando se habló del Balón de Oro, que, para mí, el escándalo era que este jugador no estuviera entre los primeros 10", resumió.

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Terminó haciendo referencia al trabajo que le resta por hacer: "Falta mucho para pulir. Quien empieza partidos como nosotros estamos empezando es porque hay mucho que pulir, cuando no soy capaz de que mi equipo juegue igual desde el primer minuto, es un problema que tengo que solucionar. Acabar remontando, con la sensación de que has hecho alguna cosa para cambiar las cosas, con el resultado cambia, pero con los riesgos que estamos corriendo te puede ir mal. No quiero tener este punto interrogativo de que vamos a empezar bien o vamos a empezar mal, por eso hay trabajo que hacer". EFE