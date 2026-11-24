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Andorra La Vella, 24 nov (EFE).- James Akinjo, base norteamericano del MoraBanc Andorra, estará cuatro semanas de baja por una lesión muscular en el tobillo que afecta la sindesmosis.

El jugador de Oakland, debutante en la Liga ACB, estaba siendo el mejor jugador del equipo dirigido por Žan Tabak con 29'23" por partido y una aportación destacada de 12,8 puntos, 7,6 asistencias y 15,3 de valoración.

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Akinjo se lesionó en el tramo final del partido del sábado contra el Kids&Us Manresa y se perderá el partido del 6 de diciembre contra el Real Madrid, el siguiente contra el Casademont Zaragoza y llegará justo para enfrentarse al UCAM Murcia.

El MoraBanc, penúltimo clasificado con un sólo triunfo, se queda ahora con los bases Rafa Luz y Rati Andronikashvili. Este último irá estos días con su selección para jugar dos partidos del PreMundial. EFE

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