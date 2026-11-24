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ELECCIONES CAMPAÑA

Lucha contra la violencia machista y preparativos para el debate en el día 13 de campaña

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Madrid (EFE).- En el día 13 de la campaña, la lucha contra la violencia machista y la preparación de los candidatos para el debate a cuatro del jueves marcarán la agenda política: Pedro Sánchez (PSOE) limita su agenda a entrevistas, Alberto Núñez Feijóo (PP) protagoniza un gran mitin en Madrid y Ada Colau (Frente Amplio) acude a la manifestación del 25N.

Una jornada en la que los partidos, menos Vox, contarán con una representación política en las distintas manifestaciones que se llevarán a cabo por toda la geografía con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este miércoles.

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VIOLENCIA MACHISTA

Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Madrid (EFE).- El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora este miércoles, 25 de noviembre, con actos institucionales y manifestaciones por toda España.

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Manifestaciones marcadas este año por la campaña electoral, pues las políticas de igualdad están en el centro de la confrontación política.

LEY AMNISTÍA

Puigdemont comparece en rueda de prensa después de que el Supremo aplicara la Ley de Amnistía

Barcelona/Bruselas (EFE).- Carles Puigdemont, el expresidente catalán y actual líder de Junts comparece en rueda de prensa desde Bruselas, con la incógnita sobre la fecha de su próximo regreso a España.

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Después de que el Tribunal Supremo haya aplicado definitivamente la Ley de Amnistía a

ROSENDO MEMORIAS

Rosendo presenta sus memorias 'Ni gozo ni calvario'

Madrid (EFE).- Rosendo Mercado, figura esencial del rock español, vuelve a la esfera pública casi 8 años después de su retiro profesional y presenta sus memorias, 'Ni gozo ni calvario' (Espasa).

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Se trata de un relato "íntimo, honesto y sin filtros" donde repasa más de cuatro décadas de trayectoria.

ARTE CIENCIA

Presentación de la exposición 'La era atómica' sobre la influencia del átomo en el arte, la política y el pensamiento

Barcelona (EFE).- El CCCB presenta este miércoles la exposición 'La era atómica', que muestra cómo los descubrimientos científicos sobre el átomo han influido profundamente en el arte, la política y el pensamiento desde finales del siglo XIX.

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Un total de 250 obras de artistas como Dalí, Tàpies, Keith Haring, Yoko Ono o David Lynch ilustran la exposición.

EL TIEMPO

Lluvias fuertes en el noroeste, nevadas en el norte y caída de las máximas

Madrid (EFE).- Precipitaciones fuertes y persistentes este miércoles en el Cantábrico y norte de Galicia, así como nevadas significativas en la cordillera Cantábrica, Ibérica norte y Pirineos; caída generalizada de las máximas y rachas muy fuertes de viento en litorales, tercio este y montañas del centro y norte.

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La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con intervalos de nubes en el Mediterráneo, Andalucía e interior nordeste; probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña, meseta sur y valle del Guadalquivir.

EFE

plv