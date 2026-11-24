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Redacción deportes, 24 nov (EFE).- El Betis ganó 1-2 este martes en casa del Slovan Bratislava, donde, a pesar de sufrir en algunas fases de un partido muy disputado, impuso su mayor calidad y acierto ante un combativo equipo eslovaco en la penúltima jornada de la liguilla de la Liga de Campeones Juvenil para dar un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final.

A falta de completarse la jornada, los verdiblancos son ahora décimos en la 'Champions' juvenil con 8 puntos -los 22 primeros de su ruta pasan a la siguiente fase-, tras empatar antes 0-0 en el campo del Lille, golear al Oporto (5-0), caer con el Feyenoord (1-4) e igualar hace tres semanas en casa del Dortmund (2-2). Mientras, el Slovan ocupa el puesto 32 con 3 puntos, ya sin opciones de clasificarse.

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El Betis, entrenado por Carlos Geraldo, necesitaba ganar para ver cerca el pase a la siguiente ronda y, aunque el Slovan Bratislava salió muy fuerte, pronto se adelantó en el marcador con el 0-1, obra del punta onubense Rubén de Sá a los 14 minutos, tras lo que los eslovacos reaccionaron y casi empataron poco después por medio de Kingsley.

Los béticos mantuvieron el control del juego y dispusieron de varias ocasiones para ampliar su renta, pero les faltó acierto, lo que aprovechó el Slovan para hacer el 1-1 con un gol de Treplan en el minuto 37, en un despiste defensivo del conjunto español, que, sin embargo, no se vino abajo y cinco minutos después se puso de nuevo por delante.

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El artífice del tanto que, a la postre, le dio la victoria fue el lateral derecho Mario Navarro, quien, tras hacer la pared con Rubén de Sá, firmó un golazo con un gran disparo.

En la segunda parte, los locales no se rindieron y apretaron en pos del empate, que pudo lograr su delantero Peter Iuhanyak al estrellar un balón en el poste a los 63 minutos, mientras que el Betis trató de rentabilizar los espacios que le dejó su rival y tuvo numerosas ocasiones para sentenciar, como en un remate de Rafa Oya al palo en el 84, aunque el marcador ya no se movió. EFE

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