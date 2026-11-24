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Madrid, 24 nov (EFE).- Peter Bosz, entrenador del PSV Eindhoven, atribuyó la derrota de su equipo ante el Real Madrid (5-1) al aumento de la velocidad del juego del conjunto dirigido por José Mourinho después del descanso y reconoció que sus jugadores fueron incapaces de contrarrestar la reacción madridista.

"Aumentaron la velocidad. Solo se podía reducir con más posesión y no la conseguimos. Por eso fuimos arrollados. Las dos mitades fueron muy distintas, es algo muy curioso. Podemos alcanzar un nivel elevado, pero no lo hemos conseguido durante 90 minutos", declaró en rueda de prensa.

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El técnico neerlandés lamentó que el PSV no aprovechara sus ocasiones durante la primera parte para ampliar su ventaja y destacó la personalidad con la que sus jugadores afrontaron el encuentro desde el inicio.

"En la primera parte hemos tenido coraje, hemos presionado bien y tuvimos en cuatro minutos tres ocasiones. Solo marcamos un gol. Es una pena. El adversario tenía que jugar en largo y perdió a menudo el balón", explicó.

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Bosz también desveló que durante el descanso intentó anticiparse a los movimientos de Mourinho, que introdujo a Jude Bellingham, Ibrahima Konaté y Dean Huijsen para cambiar el rumbo del encuentro.

"Fue difícil dar un mensaje adecuado durante el descanso para mentalizar a los jugadores. Sabía que iban a hacer cambios y tenían sus motivos. Tendríamos que haber continuado con coraje. No creo que su entrenador estuviera muy contento en el descanso", apuntó.

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Asimismo, achacó parte de los problemas de su equipo al desgaste físico acumulado y recordó que tanto el PSV como el Real Madrid afrontaron el encuentro con apenas dos días de descanso.

"Ha habido muchos esprints y no podemos aguantar este ritmo con dos días de descanso. Es una pena, podríamos haber sacado un mejor resultado teniendo en cuenta la primera mitad. La segunda mitad jugamos mal", admitió.

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También se refirió al espectacular tanto de Bellingham, que culminó la remontada madridista con una volea desde la frontal del área: "He estudiado el gol de Bellingham pensando cómo podíamos evitarlo y no lo hemos conseguido", manifestó.

Por último, Bosz se mostró confiado en las posibilidades del PSV de superar la fase liga de la Liga de Campeones: "Hemos demostrado que tenemos un buen equipo. Tenemos que hacer todo lo posible hasta el final. Creo que sí vamos a tener más puntos. No es fácil para un equipo neerlandés en la Champions", concluyó. EFE

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